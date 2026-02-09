AKTUELNO

Aco Pejović i Saša Kovačević ukrstili glasove usred kafane: Pevači se zagrlili, zapevali i oduševili sve, emocije na vrhuncu (VIDEO)

Pevali iz duše!

Poznati pevači Saša Kovačević i Aco Pejović sedeli su sto do stola u poznatoj kafani u Skadarliji ''Dva jelena'' i tom prilikom zapevali i priredili svim prisutnima atmosferu za pamćenje.

Naime, oni su najpre pevali solo, a zatim je Saša prišao Pejoviću, pevači su se zagrlili i ukrstili glasove.

Oni su zajedno pevali kao pravi boemi poznate hitove narodne muzike, a emotivnim interpretacijama ostavili su sve prisutne bez daha.

U nastavku pogledajte kako su poznati pevači u prestoničkoj kafani ukrstili glasove i priredili uživanje za pamćenje:

