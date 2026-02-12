AKTUELNO

ZDRAVKO ČOLIĆ UVEK RADI OVO KAD ME VIDI: Naš voditelj ispričao kakav je pevač van kamera (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Naš voditelj ispričao kakav je Zdravko Čolić van kamera.

Voditelj Zoran Pejić Peja tokom karijere upoznao je većinu ljudi sa domaće javne scene. On je sada otkrio kako se ponašaju mnogi van kamera, a pomenuo je i Zdravka Čolića. Peja je istakao da je sa najvećim zvezdama uvek lako sarađivati.

- Samo velike zvezde su jednostavne. Zdravko Čolić je naša zvezdetina, ali gde god da sam ga video, verujte mi on je meni prvi prišao: "Peki, kako si šta radiš?". Takva zvezdetina, da prođe čovek, da mi se ne javi, ja se ne ljutim. Takvo ime, Zdravko Čolić, jasna priča, ali ne, on se javi, dođe - rekao je on.

Foto: Pink.rs

Na Čolinu kuću bačena bomba

Podsetimo, na kuću Zdravka Čolića je 3. februara bačena bomba, a tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su izvršile ovaj napad.Najnoviji detalji istrage otkrivaju filmski scenario: koristili su električne trotinete za bekstvo, a eksplozije dokumentovali mobilnim telefonima.

Foto: Pink.rs

Sumnja se da su napadači bili deo vračarskog klana, a srećom, povređenih prilikom napada nije bilo već je samo načinjena materijalna šteta.

Autor: M.K.

