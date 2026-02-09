LUDO PARTIJALA, PA ZAVRŠILA NA KISEONIKU: Džehva tverkovala na rođendanu, skakala u transu, a ujutru PRAVAC KLINIKA (FOTO)

Pevačica Teodora Džehverović podelila je na društvenim mrežama detalje svoje rođendanske proslave. Teodora puni 29 godina, a žurka je bila za pamćenje.

Uzavrela atmosfera, Teodorino tverkovanje, torta i provokativni stajlinzi, sve to smo mogli da vidimo na Instagram storijima.

Slikala je i koverte koje je dobila, te otkrila da će pare proslediti u humanitarne svrhe.

- Hvala svima koji su sinoć dali doprinos za ljude kojima je to potrebno! Nekoga ćemo učiniti srećnim, nadam se! Hvala - napisala je Teodora na jednom storiju.

Teodora je jutros završila u jednoj klinici na kiseoniku, pa je u svom stilu napisala:

- Oporavak posle žurke!

Autor: Pink.rs