LUDO PARTIJALA, PA ZAVRŠILA NA KISEONIKU: Džehva tverkovala na rođendanu, skakala u transu, a ujutru PRAVAC KLINIKA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/@teodoradzehverovic ||

Pevačica Teodora Džehverović podelila je na društvenim mrežama detalje svoje rođendanske proslave. Teodora puni 29 godina, a žurka je bila za pamćenje.

Uzavrela atmosfera, Teodorino tverkovanje, torta i provokativni stajlinzi, sve to smo mogli da vidimo na Instagram storijima.

Foto: Instagram.com

Slikala je i koverte koje je dobila, te otkrila da će pare proslediti u humanitarne svrhe.

Foto: Instagram.com

- Hvala svima koji su sinoć dali doprinos za ljude kojima je to potrebno! Nekoga ćemo učiniti srećnim, nadam se! Hvala - napisala je Teodora na jednom storiju.

Foto: Instagram.com

Teodora je jutros završila u jednoj klinici na kiseoniku, pa je u svom stilu napisala:

- Oporavak posle žurke!

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

