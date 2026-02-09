AKTUELNO

Domaći

MAMIĆEVO LJUBLJENJE CECINE RUKE IM TRN U OKU: Novi sramni napadi iz Hrvatske na srpske pevače, u sve umešali i Miloševića!

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Beta/Admir Buljubašić, Tanjug AP/Darko Vojinović ||

Jedan od najglasnijih u negativnim komentarima bio je sinjski gradonačelnik i političar Miro Bulj, koji je na svom Fejsbuk profilu uputio otvoreno pismo.

Snimak na kom se Zdravko Mamić zabavlja na koncertu Svetlane Cece Ražnatović na Jahorini izazvao je pravi haos u susednoj Hrvatskoj!

Pomenuti klip na kom se vidi kako Mamić prilazi bini, uzima Cecu za ruku i ljubi je, na šta mu ona odgovara: "Inače, samo da znate, i ja sam vaš fan", u Srbiji je naišao samo na pozitivne komentare. Ipak, susret bivšeg čelnika Dinama nije se svideo komšijama.

Jedan od najglasnijih u negativnim komentarima bio je sinjski gradonačelnik i političar Miro Bulj, koji je na svom Fejsbuk profilu uputio otvoreno pismo, koje prenosimo u celosti.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Beta/Admir Buljubašić

Hrvatska prsa

- Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu. Laži da se domoljublje dokazuje samo pesmama i rečima, dok se istovremeno krade i beži od hrvatskog pravosuđa. Takvo "zajedničarsko domoljublje" treba odbaciti. Niste veliki Hrvati samo time što pevate domoljubne pesme i busate se u "hrvatska prsa". Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao. Ne možeš se zaklinjati u narod, a gledati koga ćeš prevariti. Ne možeš se kititi zastavom, a Hrvatsku tretirati kao bankomat. Domovina se voli radom, poštenjem i odgovornošću, a ne glumom. Kako kaže Sveto pismo, po plodovima ih prepoznajte - poručio je Bulj.

I sama Ceca je nakon nastupa detaljnije prokomentarisala susret s bivšim fudbalskim funkcionerom.

- Jako sam se obradovala kad sam ga videla odmah tu pored bine. Zaista sam imala želju da ga pozdravim. Zdravko je autentičan lik i kad god mi padne raspoloženje, ja odem na Jutjub, gledam njegove intervjue i umirem od smeha, zato što je spontan. Baš ga briga šta će ko reći, govori ono što misli, a retki su takvi ljudi. Ja prva nisam ta koja bi rekla sve što misli, zato što ceo život vagam da ne povredim nekome osećanja, a kad su moja u pitanju, nikog nije briga. Zato gledam njegove klipove i kažem: "To, tako, bravo!" On je džentlmen, poznajem ljude koji su s njim bliski. O njemu imaju samo reči hvale - objasnila je pevačica za Telegraf.

Pored Ražnatovićeve, opšta halabuka u Hrvatskoj je nastala i zbog Ane Bekute i njenog predstojećeg koncerta u Zagrebu na Dan zaljubljenih.Kako navode tamošnji mediji, njen koncert je posebno problematičan, i to zbog zabrane drugog koncerta hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, kome je drugi koncert u Areni zabranjen. Njemu zahtev za održavanje koncerta 28. decembra nije dobio potvrdu Grada Zagreba, baš kao ni mogućnost održavanja novih koncerata u prostorijama kojima upravlja Grad.Glavni razlog za to je odluka zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. On je ranije izjavio da novih koncerata neće biti ako se na Tompsonovom prvom koncertu u Areni 27. decembra ponovi skandiranje pozdrava "Za dom spremni", koji je sastavni deo pesme "Bojna Čavoglave".

Foto: Printscreen YouTube/Slaven Radovic

Hrvatima je posebno problematičan Bekutin koncert, koja je, kako oni navode, otkrila da u svom domu čuva kristalnu figuricu s likom Slobodana Miloševića."U Zagrebu Ana Bekuta koja poštuje Miloševića može, a Tompson ne može? Zašto je Tompson večna meta, a Ana Bekuta i kult Slobodana Miloševića ne postoje za hrvatske medije", glasi naziv jednog teksta, u kojem se navodi sledeće:

Teške optužbe

- Hrvatski levi i srednjostrujaški mediji već više od 30 godina vrte istu ploču: izvlače stare, mutne i kontekstualno neproverene fotografije na kojima Marko Perković Tompson navodno pozira pored slike Ante Pavelića i na temelju toga donose presudu - ustaša, ekstremista, problematičan lik kojeg treba izopštiti iz javnog prostora. Istovremeno, pred našim očima prolazi nešto daleko konkretnije i daleko opasnije, a da ne izaziva ni naslov, ni kolumnu, ni zgražavanje. Pevačica Ana Bekuta, koja 14. februara nastupa u zagrebačkoj Areni, godinama otvoreno neguje kult ličnosti Slobodana Miloševića. Posećuje njegov grob, čuva u svom domu "na posebnom mestu" njegovu unikatnu kristalnu figuru i javno govori o njemu s poštovanjem i emocijama.

Reč je o monstruoznom zločincu koji je bio arhitekta velikosrpske agresije, simbol ratova devedesetih i ključna politička figura iza zločina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Čoveku koga je smrt spasla od pravosnažne presude za genocid i zločine protiv čovečnosti - navodi se na Fejsbuk profilu Bosanska Posavina.

Autor: M.K.

#Ana Bekuta

#Slobodan Milošević

#Svetlana Ceca Ražnatović

#Zdravko Mamić

#simbol

#udovica

#Željko Ražnatović Arkan

POVEZANE VESTI

Politika

'MORAVA ME JE ODGAJILA!' Dragan Marković Palma trenira pored reke gde je odrastao - IMA SAVET ZA SVE! (VIDEO)

Politika

Otvoreno pismo 'CEPRIS'-u: Znamo, nemate nas u vašem Excel-u

Politika

OTVORENO PISMO DEJANA BULATOVIĆA DRAGANU ĐILASU: Koliko si ljudski zastranio, da se raduješ da drugi parlamenti napadaju Srbiju, da pozivaš na sankci

Domaći

NAJAVLJENO JOŠ JEDNO USTAŠKO DIVLJANJE! Tompson pravi novi veliki koncert na dan ZLOČINAČKE OLUJE!

Domaći

'NE DOTIČU ME MALICIOZNI KOMENTARI' Marija Šerifović otvoreno o majčinstvu i sinu: Ima noći kad teško zaspi... Evo i šta kaže o Teya Dori i predstavni

Društvo

GRADONAČELNIK NOVOG SADA MIĆIN SA KINESKIM AMBASADOROM Prijateljske veze kroz konkretne projekte koji menjaju sliku Novog Sada