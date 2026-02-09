PORODILA SE ĆERKA SLAVNOG FUDBALERA! O Silvani se ne zna mnogo, a sad je objavila prvu fotku muža i bebe iz porodičnog doma (FOTO)

Ćerka fudbalera Niše Saveljića, Silvana Saveljić, postala je majka, a novost je podelila sa pratiocima na Instagramu.

Silvana je podelila fotografiju partnera sa njihovom bebom, a pokazala je i da je po nju u porodilište došao sa buketom cveća.

- I onda ih je postalo troje - napisala je ona u opisu.

Među prvima joj je čestitala glumica Dragana Mićalović.

- Jeej, čestitam - napisala je ona uz emotikon srca.

Ubrzo je stigla čestitka od Milice Pavlović, koja je poslala samo emotikone - ruke koje se mole i srce, kao znak podrške i toplih želja.

O Silvaninom životu se ne zna mnogo

Silvana je studirala u Dubrovniku gde je nastavila da živi, a za porodicu je jako vezana i sa njima često deli fotografije na mrežama.Podsetimo, o odnosu sina Niše Saveljića - Nikolasa i Milice Pavlović brujala je javnost, a pevačica je priznala da su bili zajedno iako gotovo nikada ne govori o privatnom životu.

- Ja sam bila sa Nikolasom, priznajem. Ne znam zašto sam to krila. Bili smo godinu i po dana zajedno. Mi smo se viđali svuda. I jednom kada je došao u Beograd i uhvatili su nas zajedno. Ja sam teška osoba. Kada smo šetali Kalemegdanom, stavljala sam kapuljaču - rekla je ona i dodala da mu je upoznala i majku i istakla da nisu raskinuli jer se nisu voleli, već zbog fizičke udaljenosti.

Autor: M.K.