Svi su znali da su u šemi, a onda je počela da dolazi njegova žena! Zaposleni kod oženjenog oca deteta Milice Todorović RAZVEZALI JEZIK, otkrili nove detalje o MISTERIOZNOM MUŠKARCU!

Radnici su znali da je pevačica u vezi sa oženjenim čovekom.

Poslednjih dana u domaćim medijima je tema broj jedan Milica Todorović. Naime, ona je pre nekoliko dana postala majka dečaka, a onda se otrkilo ko je otac njenog deteta. U pitanju je muškarac koji je oženjen, a za naš portal se oglasila njegova zakonita supruga, koja je izjavila da su njih dvoje 19 godina u braku i da imaju dva sina.

Detalji o ovom muškarcu isplivavaju iz dana u dan, a sada je otkriveno i nešto o njegovom privatnom biznisu.

Pevačicin partner privatnik, koji se bavi prodajom automobila, ali i da drži auto-perionicu na Novom Beogradu. Zaposleni u ovim objektima na toj lokaciji imali su štošta da nam kažu o njima.

- Svi koji rade ovde znali su da je on u šemi sa Milicom. O tome nije pričao, sve do pre nekoliko dana pred porođaj. Videli smo je jednom ili dvaput da je dolazila dok je bila trudna i bilo je jasno da to nije samo poslovni odnos. Njegova žena je u poslednje vreme redovno dolazila, i to nenajavljeno. Videlo se da između njih vlada neka netrpeljivost, bilo je i teških i glasnih reči. Kad je saznao da je postao otac, bio je baš veseo i sve je častio. Ipak, niko nije verovao da će sve izaći u javnost. Otkad se saznalo za sve ovo, nije dolazio na posao. Verovatno je shvatio da je bolje da se malo skloni dok se ova gungula ne stiša - priča sagovornik, koji je molio za diskreciju.

Kako dalje navodi, najzanimljivije od svega je što su Miličin sadašnji i bivši dečko Mario B. poznanici.

- Bivši Miličin verenik Mario je redovno dolazio u auto-perionicu. Tu je prao svoj automobil dok je živeo kod nje u stanu. On i Miličin sadašnji dečko su super poznanici i uvek su se srdačno pozdravljali i javljali jedan drugome. Kad je on posle uhapšen i kad se pročulo za taj skandal, baš mu je bilo žao Milice - zaključuje sagovornik.

Autor: R.L.