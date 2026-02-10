AKTUELNO

GORI KUĆA NAŠE PEVAČICE! Pre dve godine je proglašena ljubavnicom, PRETUKLI SU JE NASRED ULICE, zapalili joj auto, a sada i ostalu imovinu!

Izvor: Kurir/Pink.rs, Foto: Facebook.com ||

Nesreća za nesrećom.

Pre nekoliko dana pevačica Marina Radosavljević objavila je snimak požara na svom Instagram profilu, a sada je otkrila da je u pitanju njena kuća koja je bila u plamenu. Radosavljevićeva je objasnila je da se radi o njenoj imovini i da je vatra zahvatila objekat. Ona kaže da nije došlo do nikakvog kvara, već da je neko namerno zapalio.

Foto: Facebook.com

- Podmetnut je požar od strane još uvek NN lica. U pitanju je porodična imovina, moja… - kratko je poručila pevačica i otkrila u kakvom je stanju nakon pretrpljene drame:

- Hvala vam na pitanju, kako je moglo biti, dobro smo 

Podsetimo, Marina Radosavljević je na Instagramu u septembru 2025. saopštila da joj je zapaljen automobil i pomoćni objekat u dvorištu porodične kuće.

Foto: TV Pink Printscreen/Privatna arhiva

Takođe, bračni par iz Vrnjačke Banje, Ivan i Tijana Topalović su svojevremeno bili akteri slučaja "pretučene ljubavnice" o kom je brujala cela Banja. Kako se pre dve godine pričalo, supružnici su čak dva puta napali Marinu. Naime, u februaru 2022. godine pevačica je dobila batine ispred kluba u Vrnjačkoj Banji, a o tome su tada izveštavali svi mediji.

Autor: R.L.

