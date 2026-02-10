AKTUELNO

Domaći

ILI DUG ILI OPOMENA! Nakon bombaškog napada na Zdravka Čolića i otmice Daniela Kajmakoskog oglasio se bivši MUPOVAC, evo da li su ova dva slučaja POVEZANA!

Izvor: kurir.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, E-Stock ||

Javnost u strahu.

Nakon bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića i pokušaja otmice Daniela Kajmakoskog, javnost se s pravom pita da li je kriminal počeo direktno da udara na estradu i da li su ovakvi incidenti poruka, test sistema ili pokušaj brzog profita.

Milan Milović, penzionisani pukovnik MUP-a, iz ugla bezbednosti govorio je ovoj temi. Objasnio je da ne postoji povezanost između otmice Daniela Kajmakoskog i bacanja bombe na kuću Zdravka Čolića:

Foto: Instagram.com

- Glumci i pevači ne treba da bacaju novac na obezbeđenje. To je poslednji deo vaše zaštite. Ukoliko ne uradite prevenciju, vi ćete biti laka meta. Kod nas ljudi sve vezuju za stražarsku sklužbu. Za ljude koji su veliki, ćelavi.. Ali oni su poslednji stub obezbeđenja. Preveliki broj pratilaca na društvenim mrežama je problem. Lažni profili gledaju skupocene automobile, restorane. Vi time sami sebi stavljate meto na čelo - rekao je on.

Dodaje i da je otmica pevača amaterska, ali da su građani sa pravom zabrinuti. S obzirom da policijska istraga i dalje traje, Milović kaže da je pretraga jednog područja dug proces:

- Vi ne možete za 10 minuta da neko područje pretražite. Treba pregledati svaku kuću, zaseok, šumu. Pitanje je momenta kada će ih naći, ide se detaljno za tragovima. Ukoliko je ta akcija angažovana na međunarodnom planu, vi angažujete profesionalce - kaže Milović i dodaje:

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Časlav Vukojičić

- Bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića za mene može da bude ili dug ili opomena. U bezbednosnom sistemu postoji jedna radnja koju rade pripadnici organizovanih kriminalnih i terorističkkih grupa, koje mogu da bacaju bombe, pale lokale, rade iznude. Angažuju se maloletna lica koja nikada nisu videla nalogodavca i ne znaju ko je mozak operacije - izjavio je Milović.

Autor: R.L.

POVEZANE VESTI

Hronika

OVO SU DVA PRAVCA ISTRAGE U SLUČAJU OTMICE DANIELA KAJMAKOSKOG! Proverava se da li je pevač 'tipovan' ili je nasumično

Domaći

Hrabro se suočio sa kidnaperima: Oglasio se menadžment Daniela Kajmakoskog nakon otmice, otkriveno u kakvom je stanju pevač

Domaći

Otkriveni novi detalji bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića: Bacili bombu pa pobegli trotinetom

Domaći

DOŠLO JE ZADNJE VREME! Oglasila se Kaja Ostojić nakon BOMBAŠKOG NAPADA na kuću Zdravka Čolića, pa priznala: Vodim obezbeđenje sa sobom!

Domaći

Prišla su mu dvojica napadača: Mladen Mijatović otkrio detalje otmice Daniela Kajmakoskog, smatra da je napad na pevača bio planiran

Domaći

Najnovije informacije o bombaškom napadu na Zdravka Čolića: Evo kad su mu bacili eksploziv na kuću, članovi porodice IZBEZUMLJENI