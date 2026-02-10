ILI DUG ILI OPOMENA! Nakon bombaškog napada na Zdravka Čolića i otmice Daniela Kajmakoskog oglasio se bivši MUPOVAC, evo da li su ova dva slučaja POVEZANA!

Javnost u strahu.

Nakon bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića i pokušaja otmice Daniela Kajmakoskog, javnost se s pravom pita da li je kriminal počeo direktno da udara na estradu i da li su ovakvi incidenti poruka, test sistema ili pokušaj brzog profita.

Milan Milović, penzionisani pukovnik MUP-a, iz ugla bezbednosti govorio je ovoj temi. Objasnio je da ne postoji povezanost između otmice Daniela Kajmakoskog i bacanja bombe na kuću Zdravka Čolića:

- Glumci i pevači ne treba da bacaju novac na obezbeđenje. To je poslednji deo vaše zaštite. Ukoliko ne uradite prevenciju, vi ćete biti laka meta. Kod nas ljudi sve vezuju za stražarsku sklužbu. Za ljude koji su veliki, ćelavi.. Ali oni su poslednji stub obezbeđenja. Preveliki broj pratilaca na društvenim mrežama je problem. Lažni profili gledaju skupocene automobile, restorane. Vi time sami sebi stavljate meto na čelo - rekao je on.

Dodaje i da je otmica pevača amaterska, ali da su građani sa pravom zabrinuti. S obzirom da policijska istraga i dalje traje, Milović kaže da je pretraga jednog područja dug proces:

- Vi ne možete za 10 minuta da neko područje pretražite. Treba pregledati svaku kuću, zaseok, šumu. Pitanje je momenta kada će ih naći, ide se detaljno za tragovima. Ukoliko je ta akcija angažovana na međunarodnom planu, vi angažujete profesionalce - kaže Milović i dodaje:

- Bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića za mene može da bude ili dug ili opomena. U bezbednosnom sistemu postoji jedna radnja koju rade pripadnici organizovanih kriminalnih i terorističkkih grupa, koje mogu da bacaju bombe, pale lokale, rade iznude. Angažuju se maloletna lica koja nikada nisu videla nalogodavca i ne znaju ko je mozak operacije - izjavio je Milović.

Autor: R.L.