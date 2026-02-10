Đakuzi, privatni bazen i teretana! Silvija Đogani u Dubaiju živi kao CARICA, pokazala suvi luksuz u kom provodi dane! (FOTO)

AKTUELNO

Silvija Đogani u Dubaiju živi kao CARICA, pokazala suvi luksuz u kom provodi dane!

Baškari se u luksuznom apartmanu.

Ćerka čuvenog dens para Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, Silvija Đogani nedavno se preselila u Dubai, gde će u narednim mesecima živeti i raditi.

Foto: Instagram.com/djoganisilvia

Ona je sada na svom Instagram profilu pokazala u kakvom luksuznom apartmanu provodi svoje vreme, a mnogi su ostali bez reči na prizor dnevne sobe, kupatila, ali i celog kompleksa koji odiše luksuzom.

Hotel u kom Silvija boravi poseduje privatni bazen, teretanu, đakuzi, dok je apartman prostran, svetao i moderno uređen.

Pogled sa balkona definitivno ostavlja bez daha, pa nema sumnje da će Silvija uživati baš u ovom pogledu svako jutro dok ispija svoju prvu jutarnju kafu.

