Đakuzi, privatni bazen i teretana! Silvija Đogani u Dubaiju živi kao CARICA, pokazala suvi luksuz u kom provodi dane! (FOTO)

Baškari se u luksuznom apartmanu.
Ćerka čuvenog dens para Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, Silvija Đogani nedavno se preselila u Dubai, gde će u narednim mesecima živeti i raditi.
Ona je sada na svom Instagram profilu pokazala u kakvom luksuznom apartmanu provodi svoje vreme, a mnogi su ostali bez reči na prizor dnevne sobe, kupatila, ali i celog kompleksa koji odiše luksuzom.
Hotel u kom Silvija boravi poseduje privatni bazen, teretanu, đakuzi, dok je apartman prostran, svetao i moderno uređen.
Pogled sa balkona definitivno ostavlja bez daha, pa nema sumnje da će Silvija uživati baš u ovom pogledu svako jutro dok ispija svoju prvu jutarnju kafu.
