OGROMNA TETOVAŽA KRSTA PREKO CELIH LEĐA, ISKLESANI MIŠIĆI! Mina Kostić uživa u ljubavi sa Kasperom, a njen bivši partner MAMI UZDAHE sa Balija!

Na izgledu bi mogli da mu pozavide i mnogo mlađi.

Pevačica Mina Kostić u poslednje vreme tema je broj jedan zbog svoje veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom.

Ipak, mnogi su zaboravili Mininog bivšeg partnera, pevača Igora Kostića, koji se predstavljao pod umetničkim imenom Igor X, sa kojim Mina ima i ćerku.

I dok ona uživa u novog ljubavi, Igor mami uzdahe mnogih dama dok objavljuje fotografije svog nagog, isklesanog tela, pravo sa plaža Balija.

Inače, Kostić je pre mnogo godina odlučio da batali estradu i posveti se privatnom biznisu i od tada se retko pojavljuje u medijima.

