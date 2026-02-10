AKTUELNO

Domaći

Sanjala sam mog pokojnog supruga, a ti pevaš... Ceca se slomila na komade nakon što je čula ovu pesmu

Izvor: blic, Foto: Pink.rs, E-Stock/Đenka ||

Ceca Ražnatović priznala je da joj se ne dešava često da joj u snove dolazi pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan, ali ono što joj se sada dogodilo izazvalo je posebnu emociju kod pevačice

Naime, ona je u svojoj emisiji ugostila Dejana Kostić, Dragana Brajovića Braju i Andreanu Čekić.

Andreana je u jednom momentu zapevala pesmu "Oprosti mi što mislim na tebe", a čiji nastavak glasi "...noćas sam te videla u snu".

Foto: E-Stock/Đenka, Časlav Vukojičić

Kada je čula ove stihove Ceca se potpuno prepustila i zapevala, a onda je emotivno rekla:

- Ja retko kad sanjam svog supruga... Retko ga sanjam... I noćas sam ga sanjala... I ti pevaš ovu pesmu.

Foto: TV Pink Printscreen

Do tada Arkanov život bio je veoma lep i uživao je u ljubavi s Cecom koja mu je rodila dvoje dece Anasastiju i Veljka.

Ljubav između Cece i Arkana desila se na prvi pogled, a sve je počelo kada je pevačica svog budućeg supruga s kojim je uživala samo sedam godina u ljubavi, slučajno videla na naslovnoj strani jednih novina.

Sudbonosni trenutak između Cece i Arkana dogodio se 2. novembra 1993. godine u hotelu “Interkontinetal”, gde mu je i ona odmah zapala za oko.

Spojio ih je Oliver Mandić koji je angažovao Cecu i Džeja da pevaju na proslavi Srpske dobrovoljačke garde 11. oktobra 1993. godine, a ona je tada imala tremu o čemu je pričala gostujući u emisiji "Maksovizija" na TV Pink 1996. godine.

- Bila je ljubav na prvi pogled, normalno. Ja sam se njega strašno plašila i nije mi bio simpatičan. Mnogo sam čitala o njemu i mala sam iskrivljenu sliku o njemu. Kada sam trebala da pevam sa Džejem, za Dan garde - rekla je Ceca gostujući na Pinku 1996. godine.

Autor: N.B.

#Arkan Ražnatović

#Brak

#Karijera

#Ljubav

#Svetlana Ceca Ražnatović

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Pečena si da budeš zla svekrva: Ceca otkrila javno šta je rekla snajki Bogdani, svi ostali u šoku (VIDEO)

Domaći

Neće se vratiti narednih godinu dana: Ceca otkrila gde se njen sin Veljko nalazi i zbog čega je napustio Srbiju

Farma

'BRAT ME SE ODREKAO, A SESTRA HOĆE MOG DEČKA' Andrea priznala Kiki kroz koju AGONIJU prolazi zbog Saleta Luksa i Elene! (VIDEO)

Domaći

OVO JOJ SE DEŠAVA REDOVNO! BARBARA BOBAK DOŽIVELA DRAMU NA AERODROMU: Izgubljen mi je kofer pun para!

Domaći

CECA NA INFUZIJI! Dok pevačica leži na krevetu, evo šta radi devojka pored nje (FOTO)

Domaći

ANDREANA ČEKIĆ NIKAD NEĆE ZABORAVITI PRVI SUSRET S CECOM! Posle mnogo godina otkrila istinu i poručila joj OVO!