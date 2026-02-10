Sve je to stoka: Editi prišla žena na Kalemegdanu, njene reči je ostavile u šoku

Pevačica Edita Aradinović je, nakon nedavnog raskida sa Nenadom Stevićem, veoma aktivna na društvenim mrežama gde sa pratiocima deli zanimljive detalje iz svakodnevice.

Trudna pevačica je sada otkrila da joj je jedna baka na Kalemegdanu rekla: "Jao sine kako si lepa ličiš na Lidiju Vukićević iz mlađih dana, eto šta je priroda, danas sve operisane, stavljaju one silikone, ja bih to sve pobila".

Pevačica koja nikada nije krila da je uradila nekoliko estetskih operacija starijoj gospođi je odgovorila: "Isto bako, slažem se sa vama, to sve stoka".

Ova neobična konverzacija nasmejala je Editine pratioce, a neki su konstatovali da je baka u pravu. "Pa ti i izgledaš prirodno, operisala si se sa ukusom, nisi preterala", glasio je jedan komentar.

Inače, Edita nikada nije krila kojim estetskim intervencijama se podvrgla, niti kako je pre njih izgledala. Uklonila je mladež, operisala nos, zatim povećala i usne koje je kasnije ipak smanjila.

Podsetimo, Edita Aradinović trenutno je u drugom stanju. Nakon raskida sa Nenadom Stevićem, sa kojim čeka dete, Edita je na društvenim mrežama podelila zanimljiv detalj iz privatnog života. Naime, na svom Instagram storiju objavila je fotografiju čaše piva, uz napomenu da je posle dužeg vremena sebi dozvolila ovaj mali užitak.

- Ko hoće neka čestita. Prvo pivo posle dužeg vremena. I nemojte mi samo držati predavanja i tražiti netražene savete. Hvala - poručila je pevačica.

Kako pišu domaći mediji, on je navodno svega nekoliko dana nakon raskida sa pevačicom, viđen u društvu nove izabranice.

Kako prenose mediji, nova partnerka Nenada Stevića je navodno iz Novog Sada. Njih dvoje, prema tvrdnjama izvora za Kurir, trenutno kriju vezu od očiju javnosti.

Interesantno je da je Nenad Stević vest o raskidu podelio sa najbližim prijateljima dok je boravio na Tajlandu, putovanju na koje Edita Aradinović nije išla.



Autor: N.B.