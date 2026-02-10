Šakira se slomila na nastupu: Fanovi se zabrinuli, a njenu rekaciju niko nije očekivao (VIDEO)

Šakira je dokazala da predstava mora da se nastavi, čak i kada stvari ne idu po planu. Tokom nedavnog koncerta u San Salvadoru, u okviru svoje svetske turneje „Las Mujeres Ya No Lloran“, ova 49-godišnja pevačica je imala manji nezgodan događaj na sceni.

Dok je u utorak izvodila svoj hit „Si Te Vas“, Šakira je prekrstila noge, izgubila ravnotežu i pala dok je nosila stalak za mikrofon. Pevačica je pala na lakat, ali je brzo ustala i nastavila da nastupa, očigledno ne dozvoljavajući da taj trenutak pokvari energiju koncertnog spektakla.

La reacción de Shakira por su caída en el escenario en El Salvador. @soy_502 pic.twitter.com/lgzeMPiFzp — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) 09. фебруар 2026.

Nakon incidenta, četvorostruka dobitnica Gremija se našalila na svoj račun. Podelila je video pada na svojoj Instagram priči, uz natpis:

„Ne brinite, napravljena sam od gume ha-ha.“

Jedan nalog obožavalaca podelio je video Šakirinog pada na Instagramu, napisavši:

„Srca nam se slamaju zbog Šakire... Nadamo se da je samo malo uganuće i da je sve u redu. Ali čak ni neočekivani trenuci ne mogu da pomrače Šakirinu svetlost. Videti je kako brzo ustaje i nastavlja svoj koncert u El Salvadoru bilo je zaista inspirativno. Ona nije samo umetnica, ona je ratnica! Ali molim te, čuvaj se @shakira.“

U komentarima, obožavaoci su izrazili zabrinutost:

„O ne, kraljice, mene je više bolelo nego nju.“

Mnogi su, međutim, pohvalili Šakirin entuzijazam, otpornost i profesionalizam:

„Prelepa, najbolja si!“

„Najvažnije je da si ustala.“

„Izuzetna umetnice – padneš, ali se odmah podigneš i nastaviš dalje.

Autor: N.B.