Ne treba nikome da sudimo: Senida podržala Milicu Todorović, pa se dotakla napada na Čolinu vilu

Senida Hajdarpašić 22. maja održaće koncert u Beogradu u Sava centru i tim povodom organizovala je druženje s medijima.

Na početku ona je rekla da bi pre u prvom redu da vidi svoje fanove nego kolege.

- Ja sam otvorila ovaj prvi red za fanove. Kad sam na koncertu želim da ispred sebe imam ljude koji pevaju i koji se vesele sa

mnom i koji mi pružaju ruke, a od kolega nikad to nisam doživela. Više volim da vidim fanove nego kolege. Kolege mogu da budu tamo negde, možda neko da se nađe na bini, ali u prvim redovima više volim da vidim nekog kome srce puca - rekla je Senida, koju su novinari pitali da li će možda jedan od gostiju biti Dino Merlin sa kojim ima duet "Dođi".

- Nije tako lako njega dovesti, on puno radi plus, čovek neće više toliko da putuje. Ja neću da smetam čoveku, pitala sam ga za

Sarajevo i nisam mislila da će da dođe.

Na pitanje da li je pozvala Brenu, rekla je:

- Još uvek s enismo čule, neću ništa da otkrivam.

Poslednjih nedelju dana na estradi se dešavaju mnoge stvari. Bačena je bomba na kuću Zdravka Čolića, pevač Daniel Kajmakoski je otet, Milica Todorović rodila dete oženjenom čoveku.

Ove teme su bile nezaobilazne, ali Senida nije baš bila rada da previše priča o njima. Oko Milice Todorović je poručila:

- Niti imam veze sa tim, niti želim da se bavim time. Ja mislim da mi ne treba da sudimo ikome što se tiče jedne osobe. Svako ima

svoj život, svakako treba zaštititi sve ljude, naročito žene - rekla je Senida povodom slučaja Milice Todorović.

Sličan stav je imala i kada je u pitanju bombaški napad na Čolinu vilu.

- To nisu stvari za nas, to su stvari za policiju i druge ustanove.

Podsetimo, i sama Senida se našla na udaru estradne mafije pre nekoliko godina.

Autor: N.B.