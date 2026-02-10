OPET MI SE DESIO PAKAO: Pevačica otkrila potresne detalje požara, izgoreli kuća i automobil, godinama trpi psihičko zlostavljanje

Otkrila sve!

Pevačica Marina Radosavljević oglasila se povodom požara o kojem su pojedini mediji nedavno izveštavali, ističući da su se u javnosti pojavile netačne informacije i da je važno da se okolnosti događaja prikažu istinito i odgovorno.

- Kako vidim da se u medijima ponovo piše o događaju koji se desio pre nekoliko meseci, želim da naglasim da nije izgorela porodična kuća, već pomoćni, stambeni objekat koji se nalazi pored nje, kao i automobili. Upravo zahvaljujući toj činjenici izbegnut je tragičan ishod i potpuni gubitak imovine, ali i ljudskih života, s obzirom na to da se požar dogodio kasno noću- navela je Radosavljevićeva.

Ona je precizirala da se incident dogodio u septembru 2025. godine i dodala da je, zbog interesovanja javnosti, odlučila da se opširnije obrati kako bi sprečila dalje širenje netačnih navoda.

Pevačica ističe da se požar dogodio u periodu kada je prolazila kroz posebno težak životni trenutak, neposredno nakon ličnog gubitka, dok je u kući boravila sa majkom.

- Posledice ovog događaja nisu samo materijalne, već duboko lične. One ne pogađaju samo moju porodicu, već su zabrinjavajuće i za širu zajednicu, naročito za Vrnjačku Banju, u kojoj se, nažalost, već treći put suočavam sa, kako bih to opisala, paklom- istakla je ona.

Prema njenim rečima, postupak se vodi kao krivično delo podmetanja požara protiv NN lica.

- To je sve što u ovom trenutku mogu da kažem, jer je slučaj u nadležnosti institucija i izuzetno je kompleksan, naročito ako se uzmu u obzir prethodni oblici nasilja i širi društveni kontekst - navela je Radosavljevićeva.

Pevačica je naglasila i da je njeno zdravstveno stanje trenutno posebno osetljivo, kao posledica dugogodišnjeg uznemiravanja, što dodatno, kako kaže, nameće potrebu za obazrivim i humanim pristupom ovoj temi.

- Ne radi se o izolovanom incidentu, već o kontinuitetu psihičkog zlostavljanja, institucionalnih propusta i individualnih pritisaka kojima sam izložena duže vreme, kao i o posledicama fizičkih povreda. Takvi oblici nasilja često ostaju nevidljivi, ali ostavljaju dugoročne posledice po bezbednost, zdravlje i lično dostojanstvo - istakla je ona, uz apel medijima da se uzdrže od narušavanja tog dostojanstva.

Radosavljevićeva naglašava da se javnosti ne obraća iz senzacionalističkih razloga.

- Govorim jer smatram da je važno ukazati na granice, odgovornost i potrebu da se nasilje u svim svojim oblicima prepozna na vreme i shvati ozbiljno. Pritisak na mene i moju porodicu, kao oštećene, ne ide u prilog pravdi i ne sme da dovede do daljih tragičnih posledica – poručila je.

Na kraju je istakla da je slučaj prijavljen nadležnim institucijama i da očekuje profesionalno postupanje u skladu sa zakonom, kao i odgovorno, nesenzacionalističko izveštavanje medija.

-Moja porodica je prosečna, normalna i poštena, bez bilo kakve upitne prošlosti. Jedina želja nam je mir. Ozbiljnim krivičnim delima nije mesto u senzacionalizmu, već u odgovornom radu institucija i javnosti. Ćutanje ne donosi mir - ono samo produžava nepravdu - zaključila je pevačica.

Autor: N.B.