Ovo je njen trenutak: Đina Džinović podelila sliku sa plaže, sve ostavila u čudu

Đina Džinović ponovo je uspela da uzburka javnost i društvene mreže. Ćerka Harisa Džinovića i Milene podelila je sa pratiocima deo svoje jutarnje rutine.

Naime, Đina je na plaži, kraj mora, prostrela peškir i započela jutarnju jogu, uživajući u miru i tišini.

– Mali trenutak samo za mene – poručila je kratko.

Podsetimo, Đina je nedavno govorila o tome kakve osobine mora da ima njen idealan partner.

– Muškarac koji želi da me osvoji morao bi da preokrene ceo svet, ne da bi me impresionirao, već da bi dokazao da zna moju vrednost – napisala je ona na Instagramu, a zatim dodala:

– Za sebe ću, kada budem odlučila da sam spremna za vezu i da mogu da budem odgovorna za njegova osećanja i mir, birati samo onog koji će stupiti u ulogu zaštitnika mog mira, graditi moju sreću i stajati uz mene u kontinuitetu, bez izgovora i pauza. Prihvatam isključivo psihički stabilnu i emocionalno izgrađenu ličnost koja zna šta želi. Prihvatam samo partnera za život, a ne prolaznu avanturu. Smatram da nijedna izgrađena devojka ne zaslužuje ništa manje – poručila je Đina.

Autor: N.B.