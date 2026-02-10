AKTUELNO

NAŠ PEVAČ POSTAO OTAC: Dobio sina a evo koje ime su mu ponosni roditelji dali, ima jako značenje (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Slavlje!

Popularni pevač Đorđe Ćulafić Džordži sa svojom devojkom dobio je sina, kojem je par dao ime Damjan. Džordži je na Instagramu podelio lepe vesti.

Naime, Džordži je objavio sliku na kojoj se vidi kako mu je iscepana majica.

- Damjan Ćulafić, 10. 02. 2026. godine - poručio je kratko.

Foto: Instagram.com

Značenje imena Damjan

Preneseno značenje ovog imena Damjan jeste - "onaj koji je plemenit i velikodušan"; "onaj koji rado dariva i poklanja onima koji nemaju"; "onaj koji je dar ili poklon svojim roditeljima".

Autor: N.B.

#Dete

#Džordži

#pevač

#sin

