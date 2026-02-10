Brenin sin Viktor je imao 163 kilograma, a ovako danas grmi u teretani! Pevačica priznala: Plašila sam se da ne dobije dijabetes (FOTO)

Viktor Živojinović, sin pevačice Lepe Brene, u jednom periodu života imao je čak 163 kilograma, a danas je neprepoznatljiv.
Zahvaljujući drugačijem, zdravom načinu ishrane, ali i redovnim treninzima, uspeo je da svoju liniju dovede do savršenstva, a novu fotografiju iz teretane mu komentarišu svi na mrežama.
Podsetimo, njegova majka Lepa Brena jednom prilikom je priznala da je bila uplašena za sinovljevo zdravstveno stanje.
- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - priznala je pevačica za "Informer" i dodala:
- Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes.
Autor: D. T.