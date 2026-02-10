Gospođo, čemu glumljenje žrtve?! Ana Nikolić žestoko o skandalu Milice Todorović i ženi njenog dečka: Podmuklo i perfidno!

Pevačica Milica Todorović našla se u centru skandala odmah nakon porođaja, kada je svoju priču za Pink.rs iznela supruga muškarca s kojim je pevačica dobila sina Bogdana.

Ovu situaciju komentarišu svi na mrežama, pa tako i Miličine kolege, koje joj mahom daju podršku, a sada je svoj sud o svemu dala pevačica Ana Nikolić.

Pevačica je objavila Miličin snimak i osudila postupak zakonite supruge oca Miličinog deteta.

- Može li malo ljudskosti? "Gospođa" je znala sve ovo i pre mesec dana, pitam, čemu sada ovo perfidno podmuklo glumljenje "žrtve"? - napisala je ona.

Podsetimo, LJ. M., supruga oca deteta Milice Todorović, za Pink.rs iznela je svoju stranu priče.

- On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona.

