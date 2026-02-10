AKTUELNO

Teodora Džehverović se pomirila sa košarkašem?! Matic Rebec prekinuo ćutnju na njen rođendan (FOTO)

Domaća javnost brujala je o raskidu pevačice Teodore Džehverović i košarkaša Matica Rebeca, koji je današnjim oglašavanjem na društvenim mrežama podgrejao glasine o njihovom pomirenju.

Naime, pevačica danas slavi 29. rođendan, a baš na današnji dan Matic je objavio emotivnu fotografiju, sa devojkom u zagrljaju. Iako je zamutio fotografiju kako bi prikrio identitet devojke, na mrežama se uveliko spekuliše da je reč baš o Teodori.

Rebec je stavio i belo srce, te su mnogi shvatili da je na ovaj način želeo da joj javno čestita rođendan.

Inače, Džehverovićeva je svoj rođendan proslavila dva dana ranije na žurki na koju su bili pozvani njeni prijatelji, saradnici i kolege sa estrade.

Žurka je, inače, imala humanitarni karakter. Pevačica nije želela poklone, već je zamolila zvanice da novac koji bi utrošili na poklon ubace u kutiju na ulazu, kako bi slavljenica isti prosledila onima kojima je pomoć najpotrebnija.

