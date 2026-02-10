To joj nije profesija, ali... Nataša Bekvalac ništa ne radi za džabe: Rođenoj sestri ovu uslugu naplatila hiljadu dinara

Rođene sestre Nataša i Kristina Bekvalac dugogodišnji su poslovni tandem - upravo je Kristina zadužena za stajlinge za javna pojavljivanja svoje sestre, pop dive, zahvaljujući čemu uvek dobija najviše ocene modnih znalaca, a sada, kada je novosadska Barbika trebalo da uzvrati uslugu svojoj mlađoj sestri, to je "masno" naplatila!

Nataši šminkanje, po svemu sudeći, ide od ruke, te je Kristina poželela da je sestra ulepša. Nataša je to prihvatila, ali ne besplatno.

Kristina se snimila za društvene mreže i pokazala kako izgleda nakon Natašinog šminkanja i priznala da je sestri tu uslugu ipak morala da plati. Doduše, simbolično.

- Našminkala me je rođena sestra i naplatila 1.000 dinara, iako joj to nije profesija. Ali ko zna... - navela je Kristina i označila Natašu u objavi.

Porodično putovanje na Tajland

Poznato je koliko su Nataša i Kristina bliske, a nedavno su oduševile sve pratioce na mrežama kada su objavile prelepe trenutke sa putovanja na Tajland.

Nataša je na putovanje povela ćerkicu Katju, a Kristina sina Nou, te su svo četvoro zajedno doživeli trenutke za pamćenje i zabeležili uspomene za ceo život.

Autor: D.T.