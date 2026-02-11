Naša pevačica je sa 15 godina saznala da ima neizlečivu bolest: Plakala sam i isterala sve iz bolničke sobe

Pevačica Romana Panić kao tinejdžerka je saznala da boluje od dijabetesa, a jednom prilikom je otkrila kako je saznala za dijagnozu. Ona je rekla koje simptome je imala, kao i kako se borila sa tim.

Romana je objasnila šta je bio prelomni trenutak da potraži stručnu pomoć.

- Sa 15 godina sam saznala da imam dijabetes tip 1. Sasvim slučajno, u pubertetu kreneš da jedeš mnogo slatkiša, hrane, međutim to je bilo nenormalno, ja sam jela tolike količine hrane poslednja dva meseca pre nego što ću da otkrijem za tu komplikaciju, a stalno sam mršavila - rekla je ona tada i dodala:

- Bila sam u stanju da pojedem kilogram banana, 300 gr čokolade, a svakog dana imam sve manje kilograma, i onda je majka primetila da nešto nije u redu i baš je striktno tražila da mi se kroz vađenje krvi pogleda šećer. Kada su stigli rezultati bilo je katastrofalno, ja sam odmah morala da idem u bolnicu. Tri sedmice ispitivanja, ništa nismo utvrdili, zbog čega je došlo do toga, tako da u principu verovatno zbog virusne infekcije. To je za mene tad bila strašna vest, šokantno. Sada je sve to mnogo lakše, ja sam još tada znala i čula da je dijabetes bolest 21. veka, da ljudi obolevaju zbog stresnog načina života, stila života, brze hrane.

Kao devojčica, Romana je to teško podnela.

-Plakala sam i rekla da svi izađu iz sobe, ja sad moram sama da razmislim i donesem odluku kako ću ja da se izborim sa tim. Razmišljala sam da li je ovo kraj mog života ili ću ja ovo da pobedim. I posle sat vremena plakanja sam rekla: ‘Ajde, sad možete da uđete u sobu, od danas ako čujem od nekog da mi kaže da sam ja možda bolesna imaćemo ozbiljne probleme jer meni nije ništa i ja ovo prihvatam sa jednom velikom odgovornošću. Izdržaću sve, neću da jedem slatkiše, ništa nije problem, ali ja nisam bolesna i to me neće zaustaviti u životu da ostvarim bilo šta što sam naumila, i tako je i bilo.

Autor: D. T.