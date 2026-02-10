AKTUELNO

Pristaje mu ime Lefterija: Harem Girls dodelile dreg ime Slobi Radanoviću, a ovako su nazvale Veljka Ražnatovića i Mirka Šijana

Izvor: pink.rs/alo.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen ||

Grupa "Harem Girls" i ove godine učestvuje na "Pesmi za Evroviziju", a odlučile su da trojici poznatih muškaraca, koji su ih u prošlosti javno kritikovali, dodele dreg imena.

Bile su kreativne, pa su se u svom stilu osvrnule na Slobu Radanovića, Mirka Šijana i Veljka Ražnatovića.

- Mirko Šijan, hajde neka bude Šila, žensko ime za tog Šijana - rekle su prvo.

- Sloba Radanović može da se zove Lefterija, to je na grčkom Slobodanka, pa eto jedno grčko, žensko ime za njega - složile su se članice, pa su dodale:

Foto: TV Pink Printscreen

- Za Veljka recimo Keri Menšo, eto, neka bude tako, ide.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, E-Stock/Nataša Rajaković

Na nedavno pitanje kako komentarišu to što ih prozivaju da su "Hurricane sa Temua", imale su spreman odgovor.

- Nama je to kompliment, imaju fenomenalne hitove, uspešne su, upoređuju nas sa najuspešnijom ženskom grupom - odgovorile su Harem Girls u svom stilu, pa su se osvrnule na prošlu godinu:

- Više je bilo onih koji su nas podržali. Hejteri su samo naši obožavaoci, koji to još uvek nisu shvatili. Radimo vredno i naporno, svaki dan imamo probe. Mi se trudimo da sve ovo gledamo kao jedno veliko iskustvo i mogućnost za nešto više. Verujemo da postoje prijateljstva na estradi. Imale smo mnogo pregleda prošle godine, hteli su da nas vide ponovo i evo mi smo ispunile želju.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: D. T.

