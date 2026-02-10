Milica Todorović prvi put nakon porođaja napustila stan na Novom Beogradu: Evo sa kim su je uhvatili

Pevačica Milica Todorović pre sedam dana postala je majka dečaka Bogdana, a pre tri dana napustili su porodilište i uživaju u njenom stanu na Novom Beogradu.

Porodilište je napustila uveče, u strogoj tajnosti, budući da je trenutno u žiži skandala zbog ispovesti LJ. M., supruge njenog oženjenog partnera, sa kojim je dobila sina. Paparacima je tada umakla, međutim, Milicu su uslikali ove večeri.

Todorovićeva je danas, prvi put otkako je postala majka, viđena kako napušta svoj dom. Naime, Milica je izašla na kratko, kako bi prošetala svog psa, a paparaci Blica fotografisali su je u zimskoj jakni sa kapuljačom na glavi, širokom džinsu i patikama.

Posle kratke šetnje, pevačica se sa psom vratila u svoj dom gde joj je sina čuvala majka Jasna, koja se od nje ne odvaja.

Autor: D.T.