Milica Todorović prvi put nakon porođaja napustila stan na Novom Beogradu: Evo sa kim su je uhvatili

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Milica Todorović pre sedam dana postala je majka dečaka Bogdana, a pre tri dana napustili su porodilište i uživaju u njenom stanu na Novom Beogradu.

Porodilište je napustila uveče, u strogoj tajnosti, budući da je trenutno u žiži skandala zbog ispovesti LJ. M., supruge njenog oženjenog partnera, sa kojim je dobila sina. Paparacima je tada umakla, međutim, Milicu su uslikali ove večeri.

Foto: TV Pink Printscreen

Pevačica je danas, prvi put otkako se porodila, viđena kako napušta svoj dom na Novom Beogradu. Nosila je zimsku jaknu, široki džins i patike.

Todorovićeva je danas, prvi put otkako je postala majka, viđena kako napušta svoj dom. Naime, Milica je izašla na kratko, kako bi prošetala svog psa, a paparaci Blica fotografisali su je u zimskoj jakni sa kapuljačom na glavi, širokom džinsu i patikama.

Posle kratke šetnje, pevačica se sa psom vratila u svoj dom gde joj je sina čuvala majka Jasna, koja se od nje ne odvaja.

