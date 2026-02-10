AKTUELNO

Ovo među nama traje 20 godina: Čeda Jovanović konačno priznao sve o odnosu sa Acom Kosom!

Domaća javnost mesecima unazad bruji o odnosu političara Čedomira Jovanovića i njegovog prijatelja Aleksandra Kosa, sa kojim zajedno živi, a sada prvi put zajedno gostuju u emisiji Ognjena Amidžića na Pinku.

Voditelja je odmah zanimalo kada je "sve počelo".

- Koliko to traje? Priča o vama dvojici - upitao je Ognjen, a Čedomir je odmah priznao:

- Dvadeset godina - iznenadio je Jovanović.

Foto: TV Pink Printscreen

Na pitanje da li se seća kada je i kako upoznao Kosa, za kog govori da mu je najveća životna podrška, kaže:

- Na to pitanje mogu da odgovorim samo ako me pitaš kada si se upoznao sa Jelenom, to pamtim, to je 1998. godine bilo na splavu na Savi, bila je neka žurka... Vratili smo se sa svetskog prvenstva u basketu, tad sam je sreo. To pamtim, a Aca mi je ceo život tu - rekao je Čeda, a na pitanje da on i Aca vuku korene iz istog mesta, političar je objasnio:

Foto: TV Pink Printscreen

- Moja majka je iz tog mesta, ona je tu rođena, takav je bio život. Tu je rođena, a odrasla razbacana po toj zemlji posle rata... Proveo sam najlepše godine svog detinsjtva u tom kraju, među tim ljudima, a onda me sve odvuklo na neku drugu stranu. Prošlo je vreme, sada tamo stoje prazne kuće prepune mojih fotografija, stvari koje sam skupljao tu. Kroz sve to što mi on znači u životu, nekako sam se i tamo vratio - rekao je Jovanović u emisiji "Amidži šou".

