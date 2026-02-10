AKTUELNO

Drhtale su mi ruke kad je trebalo da mu priđem! Kos priznao kako je upoznao Čedu, Jovanović otkrio: Živeli smo zajedno sa MOJOM ŽENOM I DECOM!

Novi detalji iz njihovog odnosa otkriveni.

Čeda Jovanović i Aleksandar Kos večeras su gostovali u emisiji "Amidži šou", a Kos je otkrio do detalja kako su se njih dvojica upoznali, te da su mu drhtale ruke kad je prišao Čedi.

- Ja sam 2006 godine krenuo da studiram novinarstvo, to me je privlačilo, otišao sam kao novinar koji je bio na praksi, meni su rekli da je u toj emisiji Čeda, meni su ruke krenule da drhte jer nisam znao šta čoveka da pitam, a ni šta da ga pitam. Tata mi je rekao: "Moraš da ga pozdraviš, on je naš zemljak, znaš koliko ga volim", rekli su mi u emisiji da neću više nikad da idem na intervju jer nisam postavio nijedno pitanje - pričao je Kos.

- Je l su ti drhtale ruke i kad si Cecu upoznao - pitao je Čeda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa jesu - rekao je Kos.

Ognjen Amidžić je potom podelio i fotografiju na kojoj su Kos i Jovana Jeremić zajedno u publici dok je kod njega u gostima Severina, što je sve nasmejalo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se njemu uvalio u život. Je l' si nekad pokupio mačku, psa sa ulice, i ja isto neko mi je ubacio slepu mačku i ja sam prisvojio slepu mačku. Ja sam se njemu uvalio u život, on je duša od čoveka - naveo je Čeda.

On je istakao da njih dvojica žive zajedno skoro tri godine.

- On je prvo živeo sa Jelenom, sa mojom bivšom ženom i sa decom, svi smo zajedno živeli onda sam ja otišao. Onda je on ostao, onda mi je pukla kičma - rekao je Jovanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja uvek ostajem i nikad ne odustajem - naveo je Aleksandar.

- Onda je meni pukla kičma, on je ostavio sav svoj život bez mene, on je ostao zbog mene i Anđelije, ja sam u taj vrtlog uvukao sve pa i njega. Kad bi trebalo da razmišlja o svom životu, značilo bi da mene pusti samog u tim kolicima. Žao mi je kad svoj krst nosim a na njega razapinju i svet oko mene, on je čitav svoj život žrtvovao za mene - rekao je Čeda.

Autor: R.L.

