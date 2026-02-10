AKTUELNO

Domaći

Preduslov da smo p*deri i da se t*camo... Čeda Jovanović priznao da li mu je Kos više od prijatelja: Među nama je najveća emocija ikad!

Čeda Jovanović i Aca Kos večeras gostuju zajedno u emisiji Ognjena Amidžića na Pinku, gde bez dlake na jeziku govore o svom odnosu koji mesecima unazad intrigira domaću javnost.

Ognjena je zanimalo da definišu njihov odnos, budući da intrigira javnost.

-Koga intrigira to, šta ih intrigira? - zanimalo je Čedu, a Ognjen ih je pitao da li su više od prijatelja:

Foto: TV Pink Printscreen

- A šta je više od prijatelja, kažite mi? Šta znači emotivni partneri? Da li postoji emocija među nama? Da, postoji - priznao je Jovanović.

- Najveća ikad - oduševljeno je dodao Kos.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni su to super teme. Ja ih mnogo volim, ne zato što sam perverzan ili što uživam da provociram društvo... Sve p*derčine koje sam upoznao u životu upoznao sam tako što su bile najveće kukavice. Preduslov da se nas dvojica tucamo i da smo p*deri jeste da me ostavi nepokreton i mazne novčanik iz bolnice, pa da ostanem gladan i da nema ko da mi donese klopu. A kad neko žrtvuje svoj život, onda je to... Onda je to vrhunac humanosti, ljubavi, emocije. Ja sam najviše u životu plakao za svojim poginulim drugovima, ne za ocem, majkom, za Jelenom kada sam se razišao. Ali ne zato što smo se tucali, ne zbog toga, što su se oni ložili na moje pločice. Neki su poginuli da bih ja ostao živ. Postoji nešto što ne možeš da kupiš i foliraš, to je iskrenost - objasnio je političar.

Drhtale su mi ruke kad je trebalo da mu priđem! Kos priznao kako je upoznao Čedu, Jovanović otkrio: Živeli smo zajedno sa MOJOM ŽENOM I DECOM!

