MORA DA SE KRIJE, MNOGO JE NEZGODNO! Čeda otkrio zašto se sa Kosom drži za ruke, on ispričao u kakvim je odnosima sa njegovom suprugom Jelenom i njihovom decom!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Fotografi su ih uhvatili u nezgodnoj situaciji.

U emisiji "Amidži šou" Aca Kos otkrio je u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom Čede Jovanovića i sa njegovom decom.

- U kakvom si odnosu sa njegovom bivšom suprugom Jelenom i sa decom - pitao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve okej, sve super, Jelena je moja prijateljica, kad me je on zamolio da ostanem sa njom, ja sam rado ostao sa njom. Ona ako nas gleda sad iz Amerike hoću da joj kažem da je mnogo volim i da mi nedostaje. I da pozdravim Čedinu sestru. Sa njim je uvek okej, kad imam njega ja nemam problem. Ponosan sam na svog prijatelja - rekao je Kos.

- Sad je njegov problem što mora da se krije. Ne krije se od mene, mnogo je nezgodno da negde sad sa nekom devojkom prošeta - rekao je Čeda.

- Dobro, ljudi se pitaju što se držite za ruke - pitao je Ognjen.

- Ja tu tek učim da hodam, ne osećam desnu nogu, koleno sam operisao dva puta, umesto pršljenova imam šrafove. Ja u tom trenutku ne osećam desnu nogu i jedini način je da nisam u kolicima je da se pridržavam za nekoga. Kakav degen moraš da budeš. Pokaži ljudima tu forografiju i pravi selekciju između degena i normalnog čoveka - rekao je Jovanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pritom smo tu u tom kraju gde su jurili dečka Milice Todorović - rekao je Kos.

Preduslov da smo p*deri i da se t*camo... Čeda Jovanović priznao da li mu je Kos više od prijatelja: Među nama je najveća emocija ikad!

