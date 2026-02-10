Nevira me kada mu devojke prilaze! Aca Kos priznao zbog čega ljubomoriše Čedi Jovanoviću, a tek da čujete šta mu radi svako veče pred spavanje

Čedomir Jovanović i Aca Kos večeras u emisiji "Amidži šou" na Pinku bez dlake na jeziku govore o svom odnosu koji poslednjih meseci intrigira domaću javnost.

Njih dvojica su igrali igricu u kojoj je trebalo da otkrijemo koliko se njih dvojica zapravo dobro poznaju, a tom prilikom je Aca priznao mali ritual koji imaju on i Čeda koji, inače, žive zajedno već tri godine.

- "Hadrijanove memoare" mi je više puta čitao... Jer ja ne volim previše da čitam, on mi svako veče pred spavanje čita knjige - priznao je Aca, dok je Čeda istakao da se njih dvojica savršeno slažu uprkos tome što su umnogome različiti.

- Ljudi žive sa onim ko im korespondira po svemu... Meni je on otkrio, nemam ništa protiv toga, kad priča nešto, pušta neke pesme... Pustio mi je pesmu kako se dolazi u Beograd, pa to postaje suprotno snovima i idealima, pa je Beograd oronuo, kao dan posle... - objašnjavao je Čeda, a Aca je dodao:

- Pustio sam Andreanu Čekić i Dekija Kostića - rekao je on.

- Interesantniji mi je život sa svim tim, meni to ne smeta, nisam protiv toga - dodao je Čeda.

Jovanović je priznao da mu se najviše dopada kod Kosa to što se uvek smeje, dok je Kos istakao da misli da se Čedi najviše sviđa to što je iskren i lojalan.

Na pitanje kakav je Čeda kada popije, Kos je objasnio:

- Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pesme i na neka pesma gde sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Peva, poručuje pesme... Mene nervira zato što sve devojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu - iskren je bio Kos.

Autor: D. T.