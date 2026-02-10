Svaki dan ga pitam KOLIKO ME VOLIŠ! Kos i Čeda progovorili o najtananijim emocijama, političar otkrio da se LJUBI SA MUŠKARCIMA!

Bez trunke zadrške.

Aleksandar Kos i Čeda Jovanović odgovarali su na vruća pitanja u emisiji "Amidži šou", pa su tom prilikom govorili i o najvećoj intimi.

- Da li si se nekad poljubio sa muškarcem - bilo je pitanje za Čedu.

- Svaki dan, danas sam se poljubio sa prijateljem. Misliš sa dečkom? Pa nemoj tako. Je l' si polakao nekad testove za neki posao, kad ideš da se penješ onda radiš testove i onda na primer ta vrsta asocijativnosti govori o tebi. Danas sam se izgrlio i izljubio sa prijateljem - rekao je Čeda.

- Sa kim si se ljubio danas - pitao je Kos.

- Je l' znaš nekog ko se nije poljubio sa muškarcem? O tome se radi, pričaću ti posle - dodao je on.

Nakon toga je Kos otkrio da ne postoji nijedna stvar koju ne bi uradio za Čedu, te je izjavio da ga svaki dan pita koliko ga voli.

- Ja svaki put njega pitam koliko me voliš od jedan do deset, on kaže 110 - rekao je Kos.

- Kažem minus 110 - naveo je Čeda.

