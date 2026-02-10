Prva fotografija Milice Todorović sa sinom Bogdanom: Pevačica usred skandala raznežila javnost (FOTO)

Pevačica Milica Todorović porodila se pre sedam dana i na svet donela dečaka kom je dala ime Bogdan, a pre tri dana su u strogoj tajnosti, usred večeri, napustili porodilište.

Milica se odmah nakon porođaja suočila s velikim pritiskom javnosti nakon što se saznalo da je dete rodila oženjenom čoveku, a ogromnu prašinu u javnosti podigla je potresna ispovest LJ. M., supruge oženjenog oca deteta Milice Todorović.

Pevačica je, po sopstvenom priznanju, usred stresa izgubila mleko, a sada joj kod kuće najveću podršku pruža majka, koja je u međuvremenu završila u bolnici, gde je hitno operisana.

Milica je večeras raznežila pratioce prvom fotografijom koju je objavila sa sinom Bogdanom. Na fotografiji se vidi šačica malog Bogdana koji drži mamu Milicu za prst.

- Bogdan - kratko i jasno napisala je Milica, uz emotikon plavog srca.

Autor: D. T.