AKTUELNO

Domaći

Prva fotografija Milice Todorović sa sinom Bogdanom: Pevačica usred skandala raznežila javnost (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pevačica Milica Todorović porodila se pre sedam dana i na svet donela dečaka kom je dala ime Bogdan, a pre tri dana su u strogoj tajnosti, usred večeri, napustili porodilište.

Milica se odmah nakon porođaja suočila s velikim pritiskom javnosti nakon što se saznalo da je dete rodila oženjenom čoveku, a ogromnu prašinu u javnosti podigla je potresna ispovest LJ. M., supruge oženjenog oca deteta Milice Todorović.

pročitajte još

NOVA ŠOKANTNA ISPOVEST ŽENE OCA DETETA MILICE TODOROVIĆ: Izgubila sam 19 godina života, život sam mu dala, sad živim u PAKLU

Foto: TV Pink Printscreen, Instagram.com

Pevačica je, po sopstvenom priznanju, usred stresa izgubila mleko, a sada joj kod kuće najveću podršku pruža majka, koja je u međuvremenu završila u bolnici, gde je hitno operisana.

Milica je večeras raznežila pratioce prvom fotografijom koju je objavila sa sinom Bogdanom. Na fotografiji se vidi šačica malog Bogdana koji drži mamu Milicu za prst.

- Bogdan - kratko i jasno napisala je Milica, uz emotikon plavog srca.

Autor: D. T.

#Milica Todorović

POVEZANE VESTI

Domaći

PRVA FOTOGRAFIJA MILICE VELIČKOVIĆ I BEBE: Raznežila javnost ovim prizorom, posvetila joj JAKE stihove (FOTO)

Domaći

Milica Todorović prvi put nakon porođaja napustila stan na Novom Beogradu: Evo sa kim su je uhvatili

Domaći

Sve u plavom, a OVA poruka je raznežila: Matora spremila iznenađenje za Stefani i Konstantina - Torta, baloni, igračke... (FOTO)

Domaći

Oglasio se pevač sa slavlja rođenja sina Milice Todorović: Otkrio sve detalje

Domaći

EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS! Prva izjava Milice Todorović nakon porođaja: Od stresa sam izgubila mleko, najvažnije mi je dete, pričaćemo o svemu

Domaći

NJOJ I BEBI JE POTREBNA SNAGA I MIR! Poznata pevačica progovorila: Prolazi kroz nimalo prijatnu situaciju...