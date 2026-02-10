Prihvatila su me Čedina deca! Aca Kos iskreno o životu sa Jovanovićem: Znam mu šifru od telefona, a kad vidim nešto što mi se ne sviđa...

Aca Kos oduševljen je Čedom Jovanovićem, sa kojim živi već tri godine, a na škakljiva pitanja sa Instagrama odgovarao je u emisiji "Amidži šou".

Na pitanje u kakvom je odnosu sa bivšom ženom Jovanovića, Kos je rekao:

- Jelenu ja mnogo volim, Čedomir nas je upoznao i doživljavam je kao sestru. Posebna je žena, rodila je četvoro dece i od srca joj želim sve najlepše - priznao je on.

Ne krije da su razmenili šifre od mobilnih telefona.

- On je zaboravio moju šifru i ne bavi se tim stvarima. Rekao sam mu šifru. Ja znam njegovu šifru od telefona, on mi je rekao. Kada uđem u njegov telefon, sve što mi se ne sviđa, ja izbrišem - priznao je on.

Na pitanje kako zamišlja sebe i Čedu za 20 godina, rekao je:

- Uvek spontano, iskreno. Mi ćemo uvek biti povezani. Odustaćemo nikad, a ni tad - priznao je on, a potom progovorio o odnosu sa Čedinom decom:

- Naravno da su me prihvatili. To su divna deca, studiraju, bore se, nemaju razloga da me ne prihvate.

Autor: D. T.