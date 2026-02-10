Čeda Jovanović priznao da li je odgovoran za hapšenje Cece Ražnatović: Platila je cenu što je bila blizu vatre

Političar Čedomir Jovanović u emisiji "Amidži šou" na Pinku odgovarao je na pitanja korisnika Instagrama, a ono najškakljivije odnosilo se na njegov odnos s muzičkom zvezdom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Njih dvoje su se prvi put posle dugih 17 godina sreli u studiju Pinka, u emisiji "Hit tvit", gde je u maju 2020. godine došlo do žestokog verbalnog okršaja o kom su nedeljama brujali mediji, a korisnike Instagrama sada je zanimalo da li se Jovanović oseća odgovornim za Cecino hapšenje 2003. godine, kao i to da li zbog toga vlada netrpeljivost među njima.

- Ja ne znam za netrpeljivost među nama. Nema tu ničeg ličnog, nisam primetio da je bilo kad bila lična prema meni - počeo je priču Jovanović.

- Nikad nisam slušao ni Anu Bekutu, ni Cecu, tu muziku... Na Anu sam išao u Kumbaru i uživao, žao mi je Ane i Čačka, drago mi je što peva u Zagrebu, kao naša Šade. Biće puna arena, to mi je vrednije od svega drugog ružnog što čujem. Sve te priče o meni i Ceci... Svako živi svoj život. Uhapsio bih svog oca i majku, a ne nju, uhapsio bih sebe, to sam tražio i od drugih. Prvo su vodili istragu protiv mene, a onda... Ima decu, bori se na svoj način u tom životu, ja to poštujem - rekao je Jovanović.

Objasnio je i snimak iz njegove kuće na kom su Ceca i Aca Kos, koji pevaju njenu pesmu.

- Nikada nisam imao nikakav odnos sa njom, tako smo živeli. Ona je Acina prijateljica, ne zato što je pevačica i popularna, već zato što je pravi prijatelj, ja sam svedok toga, a prijatelj nije uz tebe zato što imaš 38 miliona na mrežama, već zato što je prijatelj i ja to poštujem. Svako treba da ima svoj život. Ja imam svoje demone, nosim svoj krst. Ne bi bilo normalno da padamo u sevdah i ližemo rane jedni drugima. Svako je na svoj način platio cenu. Nikada ne bih pristao da čak i razgovaram o njoj da mislim da je ona bilo šta loše želela Zoranu Đinđiću, nikad, to nema cene, a svako od nas je platio na neki način što je bio blizu vatre - rekao je Čedomir u emisiji "Amidži šou".

Prisetio se i anegdote koja ga seća na Cecu.

- Kada sam ušao kod Zorana 2002. godine, bilo je leto... Stigao mu je TV, bio je veliki... Na pola sobe stoji, on gleda Marakanu. Pitam šta je to, on kaže Ceca. Pun stadion, puno sve. Kaže mi:"To ti je američki san na srpski način". Ja tu muziku ne slušam, uz Acu slušam sve, ali... Poslali smo joj buket cveća, a nisam je poznavao. Onda se desilo to što se desilo, svako živi u svom svetu, ali imamo njega koji nas spaja - rekao je Čeda.

Autor: D. T.