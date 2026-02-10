Ana Kokić priznala da se čuje s Rađenovom bivšom ženom: Evo o čemu pričaju njemu iza leđa

Pevačica Ana Kokić u emisiji "Amidži šou" na Pinku priznala je da je u kontaktu sa Milicom Ristić, bivšom ženom njenog bivšeg muža Nikole Rađena.

Naime, Anu su u emisiji pitali da li je tačno da se čuje sa Milicom, te je potvrdila i objasnila u kakvom su odnosu.

- Da, to je tačno - rekla je Ana, pa pojasnila:

- Nas deca povezuju. Ona ima sina, ja imam ćerke, oni su sestre i brat. Nema šta, komuniciramo najviše povodom toga, najviše zbog njih, a i koleginica mi je - rekla je Ana.

Rađen se razveo zbog prevare?

Podsetimo, Nikola Rađen se od Ane Kokić, sa kojom ima dve ćerke, razveo 2019. godine, dok je na brak sa pevačicom Milicom Ristić, sa kojom ima sina, stavio tačku 2024. godine. Tada se pričalo da je do kraha braka došlo zbog Miličinog neverstva, o čemu bivši vaterpolista nije želeo javno da detaljiše.

- Ja ne bih komentarisao te stvari zato što nikada nećete čuti od mene loše stvari o majci mog deteta, ni javno, ni privatno i želim tako da ostane - rekao je on, a potom odgovorio da li bi pogazio svoj ponos i oprostio joj prevaru ukoliko su spekulacije tačne i proverene.

- Pa, mislim da je hrišćanski opraštati neke stvari i mislim da su prioriteti jako bitni, pogotovo kad imate dete. Morate da postavite svoje prioritete jer niste vi više bitni nego je ono najbitnije. Dete je plod ljubavi koje treba da se gaji sa puno ljubavi, a ne da površinski radimo neke stvari ili po intuiciji - rekao je ranije Rađen.

Ne bih se opet udavala

Ana Kokić nije ponovo ulazila u brak posle razvoda od bivšeg vaterpoliste, a sada je u emisiji Ognjena Amidžića priznala da li bi ponovo stala na ludi kamen.

- Teško... Ni zbog čega drugog, već iz razloga što sam se navikla da sam sama. Moj trenutni osećaj je da ne, lepo mi je ovako, ali ako se pojavi osoba kraj koje ću se osećati lepše nego sada, zašto da ne.

Autor: D. T.