Aca Kos danas živi sa Čedom i ljubomoriše mu na devojke, a nekada je bio veren prelepom Ruskinjom: Evo zbog čega je puklo

Domaći mediji poslednjih meseci objavljuju pikanterije iz života Ace Kosa otkako se saznalo da već tri godine živi s Čedomirom Jovanovićem, kom javno izjavljuje ljubav, a sada su gostovali zajedno u emisiji "Amidži šou", gde su govorili o svom odnosu.

U jednom trenutku prikazane su zajedničke fotografije Ace Kosa i njegove bivše verenice, a on je bio prilično iznenađen.

- Jao Ognjene, odakle ti ove fotke? To mi je verenica, ovo smo u Strazburu... Ovo je Natalija, Ruskinja - objasnio je Kos, pa dodao:

- Kada sam otišao u Moskvu, kada sam imao verenicu, skapirao sam da nas Rusi uopšte ne doživljavaju kao braću - rekao je Aca.

Na pitanje voditelja zbog čega je pukla veridba, nevešto je pokušao da objasni, zapravo, da još više zaintrigira javnost:

- Mediji pričaju zbog manekenke, a ko je manekenka? - rekao je Kos.

Čedi pravi ljubomorne scene

Priznao je da mu ne prija kada vidi da Jovanovića opsedaju žene.

- Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pesme i na neka pesma gde sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Peva, poručuje pesme... Mene nervira zato što sve devojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu - iskren je bio Kos.

Priznao je takođe da mu političar redovno izjavljuje ljubav.

- Ja svaki put njega pitam koliko me voliš od jedan do deset, on kaže 110 - rekao je Kos.

Autor: D. T.