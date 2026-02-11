PRIVATNO OBEZBEĐENJE DEŽURA! Čolić se sklonio nakon bombaškog napada na njegovu kuću, a evo šta se dešava na licu mesta!

Legendarni pevač je na planinu otputovao pravo iz Zagreba, gde ga je i zatekla vest o napadu na njegov dom

Zdravko Čolić trenutno se nalazi na Zlatiboru, gde je otišao kako bi se malo opustio nakon burnog perioda koji su njegova porodica i on preživeli nakon što je na njihovu porodičnu kuću na Dedinju bačena bomba.

Zdravku na produženom vikendu na planini društvo prave njegova porodica i prijatelji, gde uživaju i pokušavaju da se opuste, nakon što su osumnjičeni izvršioci bombaškog napada na kuću i uhapšeni i određen im je pritvor.

Kako saznajemo, Čola više ništa ne želi da prepusti slučaju, pa je angažovao privatno obezbeđenje da 24 sata dežura ispred njegove kuće.

Milan Milović, penzionisani pukovnik MUP-a, iz ugla bezbednosti govorio je ovoj temi za Redakciju na Kurir televiziji.

On je istakao da ljudi iz sveta estrade često gostuju po slavljima gde su vlasnici pripadnici kriminalnog miljea. Te da često taj poslovni odnos preraste u nešto više.

- Bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića za mene može da bude ili dug ili opomena. U bezbednosnom sistemu postoji jedna radnja koju rade pripadnici organizovanih kriminalnih i terorističkkih grupa, koje mogu da bacaju bombe, pale lokale, rade iznude. Angažuju se maloletna lica koja nikada nisu videla nalogodavca i ne znaju ko je mozak operacije - rekao je Milović.

Podsetimo, za bombaški napad na Čolićevu kuću uhapšeni su M. A., S. M. i P. S., a njima je određen pritvor u trajanju od najduže 30 dana. Kako se sumnja, S. M. i P. S. bili su direktni izvršioci, dok im je M. A. nabavljao eksplozivne naprave, ne samo za napad na kuću Zdravka Čolića već i za napad 20. novembra 2025. godine na Paliluli.

Autor: S.Z.