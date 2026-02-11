AKTUELNO

Domaći

PRIVATNO OBEZBEĐENJE DEŽURA! Čolić se sklonio nakon bombaškog napada na njegovu kuću, a evo šta se dešava na licu mesta!

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Legendarni pevač je na planinu otputovao pravo iz Zagreba, gde ga je i zatekla vest o napadu na njegov dom

Zdravko Čolić trenutno se nalazi na Zlatiboru, gde je otišao kako bi se malo opustio nakon burnog perioda koji su njegova porodica i on preživeli nakon što je na njihovu porodičnu kuću na Dedinju bačena bomba.

Foto: Pink.rs

Zdravku na produženom vikendu na planini društvo prave njegova porodica i prijatelji, gde uživaju i pokušavaju da se opuste, nakon što su osumnjičeni izvršioci bombaškog napada na kuću i uhapšeni i određen im je pritvor.

Kako saznajemo, Čola više ništa ne želi da prepusti slučaju, pa je angažovao privatno obezbeđenje da 24 sata dežura ispred njegove kuće.

Milan Milović, penzionisani pukovnik MUP-a, iz ugla bezbednosti govorio je ovoj temi za Redakciju na Kurir televiziji.

On je istakao da ljudi iz sveta estrade često gostuju po slavljima gde su vlasnici pripadnici kriminalnog miljea. Te da često taj poslovni odnos preraste u nešto više.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Rajko Ristić

- Bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića za mene može da bude ili dug ili opomena. U bezbednosnom sistemu postoji jedna radnja koju rade pripadnici organizovanih kriminalnih i terorističkkih grupa, koje mogu da bacaju bombe, pale lokale, rade iznude. Angažuju se maloletna lica koja nikada nisu videla nalogodavca i ne znaju ko je mozak operacije - rekao je Milović.

Podsetimo, za bombaški napad na Čolićevu kuću uhapšeni su M. A., S. M. i P. S., a njima je određen pritvor u trajanju od najduže 30 dana. Kako se sumnja, S. M. i P. S. bili su direktni izvršioci, dok im je M. A. nabavljao eksplozivne naprave, ne samo za napad na kuću Zdravka Čolića već i za napad 20. novembra 2025. godine na Paliluli.

Foto: Pink.rs

Autor: S.Z.

POVEZANE VESTI

Domaći

Čola se ne javlja nikome! Pevačice van sebe od šoka nakon što je na njegovu vilu rano jutros BAČENA BOMBA, evo šta kažu

Domaći

Evo gde se nalazi Zdravko Čolić posle bombaškog napada na njegovu kuću: Estradni menadžer i prvi komšija priznao sve

Domaći

Ništa me više ne šokira: Oglasila se Ceca nakon što je na Čolinu kuću bačena bomba

Domaći

Svi idu na more, ali ne i Veljko Ražnatović: Odlučio se za drugačije letovanje, evo gde uživa sa porodicom

Domaći

Najnovije informacije o bombaškom napadu na Zdravka Čolića: Evo kad su mu bacili eksploziv na kuću, članovi porodice IZBEZUMLJENI

Domaći

Evo gde se nalazi Zdravko Čolić nakon što je bačena bomba na njegovu vilu: Jedna slika ga odala (FOTO)