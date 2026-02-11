AKTUELNO

OVE POZNATE LIČNOSTI IŠLE SU U ISTU OSNOVNU ŠKOLU: Njih dve su se okumile, a bivši muževi ovih pevačica sedeli su u tim klupama (FOTO)

Osnovna škola "Ivan Gundulić" nije samo poznata po tome što je najstarija obrazovna ustanova na Novom Beogradu već i po tome što su mnoge zvezde upravo u njoj završile prvih osam razreda školovanja.

Svi oni koji su odrastali na Fontani ili u blizini nju su izabrali za sticanje osnovnog obrazovanja. "Ivan Gundulić" završio je teniser Janko Tipsarević, koji je živeo u zgradi tik do škole. On je bio dobar učenik i ovu ustanovu nikada nije zaboravio, pa ju je posetio 2012. godine u sklopu akcije "Dodir šampiona".

Foto: Tanjug/Marko Đoković

- Krivo mi je što češće ne dolazim ovde jer, kao što znate, moji roditelji žive pored. Igram tenis, putujem puno i nemam mnogo vremena, ali voleo bih da u 2013. godini bar jednom-dvaput dođem ovde. Hvala ministarstvu što me je uključilo u ovu priču, koja je svakako emotivnija pošto je ovo moja škola - rekao je tada Tipsarević.

Foto: Instagram.com/ivanakukric

I nekadašnji košarkaš Dušan Kecman završio je "Gundulić", kao i manekenka Ivana Kukrić, a Jelena Karleuša bila je njena generacija. Njih dve su bile bliske prijateljice, a godinama kasnije su se i okumile. I bivša modelsica Ivana Stamenković Sindi bila je đak iste škole. Ona je dve generacije iza njih dve. 

Foto: Instagram.com

Godinama pre njih ova škola bila je izbor roditelja pokojnog glumca Milorada Mandića Mande, ali i političara Čede Jovanovića. U njegovoj generaciji bio je i telohranitelj Zorana Đinđića Milan Veruović. U istim učionicama nastavu su slušali i bivši muž Nataše Bekvalac Luka Lazukić, ali i bivši muž Leontine Vukomanović, violinista Filip Pat.

Foto: TV Pink Printscreen

I Dragan Kojić Keba je izabrao ovu ustanovu osnovanu 1950. godine za sticanje obrazovanja njegovog sina Igora Kojića. Svi oni nose lepe uspomene iz đačkih klupa, a mnogi se i danas sećaju kako su se sretali u školskom dvorištu tokom velikog odmora.

Foto: Ustupljene fotografije/Damir Dervišagić

Autor: M.K.

