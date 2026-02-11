POKUŠAO DA REKETIRA HALIDA BEŠLIĆA, vređao Kristijana Golubovića, a sad je uhapšen: Mirza Hatić završio iza rešetaka, evo i zbog čega

Mirza Hatić sinoć je uhapšen.

Ovu informaciju je potvrdio advokat Omar Mehmedbašić za Avaz. Kako se navodi, Hatić je uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti.

Bosanski mediji Hatića nazivaju "bosanskim Kristijanom Golubovićem", te "bivšim robijašem, a sada TkTokerom i Jutjuberom".

Podsetimo, Mirza Hatić dovođen je u vezu sa starletom i rijaliti igračicom Majom Marinković, rušio je krst, hteo da uđe u Zadrugu, a svojevremeno je vređao Kristijana Golubovića.

Takođe, svojevremeno je pokušao da reketira Halida Bešlića.

Autor: M.K.