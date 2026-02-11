AKTUELNO

POKUŠAO DA REKETIRA HALIDA BEŠLIĆA, vređao Kristijana Golubovića, a sad je uhapšen: Mirza Hatić završio iza rešetaka, evo i zbog čega

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

Mirza Hatić sinoć je uhapšen.

Ovu informaciju je potvrdio advokat Omar Mehmedbašić za Avaz. Kako se navodi, Hatić je uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti.

Foto: Instagram.com

Bosanski mediji Hatića nazivaju "bosanskim Kristijanom Golubovićem", te "bivšim robijašem, a sada TkTokerom i Jutjuberom".

Podsetimo, Mirza Hatić dovođen je u vezu sa starletom i rijaliti igračicom Majom Marinković, rušio je krst, hteo da uđe u Zadrugu, a svojevremeno je vređao Kristijana Golubovića.

Takođe, svojevremeno je pokušao da reketira Halida Bešlića.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

