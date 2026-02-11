AKTUELNO

NAJLEPŠI TRENUTAK U NJENOM ŽIVOTU: Ponosna baka objavila sliku ćerke i unuka, emocije preplavile mreže! (FOTO)

Majka Milice Todorović, Jasmina Todorović, podelila je emotivnu objavu svoje ćerke, koja se nedavno ostvarila u ulozi majke, kao i fotografiju njenog sina Bogdana.

Milica ovih dana uživa u prvim trenucima majčinstva u svom novom domu u Beogradu, a najveću podršku pruža joj upravo majka Jasmina, koja je nedavno uspešno prevazišla zdravstvene probleme.

Milica Todorović se 3. februara porodila i na svet donela zdravog dečaka kojem je dala ime Bogdan. Otkako je izašla iz porodilišta, pevačica sa naslednikom boravi u svom stanu, a sada je njena majka Jasmina raznežila pratioce na društvenim mrežama.

Ponosna baka objavila je neodoljivu fotografiju ćerke i unuka, što je izazvalo lavinu emotivnih reakcija.

