SMRŠALA 11 KILOGRAMA BEZ DIJETA! Naša pevačica u 49. godini nosi kratke majice i ima telo za medalju, a ovo je njena TAJNA (FOTO)

Pevačica Jovana Tipšin svojevremeno je imala 83 kilograma i to joj je predstavljalo veliki problem. Otvorivši dušu na tu temu, ona je objasnila kako je uspela isti da reši tako što je smršala čak 11 kilograma.

Ona je često govorila o tome kako voli da posto i da svake srede i petka konzumira posnu hranu, ali i ispoštuje svaki veliki post. Taj način ishrane joj je i te kako pomaže da se oseća dobro u svom telu.

- Ma, puna sam energije, a da sam jela meso, sigurna sam da bih stalno bila umorna. Zato su na mom meniju uglavnom voće, žitarice, čorbice, pečurke... - rekla je Jovana, napominjući kako nije pobornik rigoroznih dijeta.

- Nisam pobornik dijeta i izgladnjivanja. Ne bih ni u ludilu mogla po ceo dan da jedem samo salatu ili voće, jer tako mogu da upropastim zdravlje, a ono mi je najbitnije. Zato svima savetujem da poste. Osim što ćete smršati, mnogo bolje ćete se osećati - objasnila je onda ona.

"Vozim sobni bicikl i idem na bazen"

Potom, podelila još nekoliko saveta i ideja kako na zdrav način skinuti kilograme i koja vrsta fizičke aktivnosti konkretno njoj odgovara.

- Kada sam imala višak kilograma, otežano sam disala i osećala sam umor. To me je strašno nerviralo. Zato ću se truditi da nikad ne preteram u kilaži. Ugojim se nekad dva, tri kilograma, ali brzo smršam. Iskreno, kada nemam obaveze, volim da jedem. Zato se trudim da kada ne pevam, nađem neku drugu zanimaciju, da ne bih razmišljala o hrani - rekla je Jovana za "Informer", pa je potom zaključila rečima:

Veoma je bitno da ne budemo statični. Fizička aktivnost je obavezna. Zato redovno treniram, volim da idem i na bazen i u saunu. Dok plivam, aktiviram ceo organizam i zatežem mišiće, a sauna je dobra, da izbacim toksine. Žao mi je kada nekad zbog posla propustim plivanje. Inače, četiri, pet puta nedeljno idem na bazen, a kada sam kod kuće, vozim sobni bicikl.

Foto: Instagram.com

Jelovnik Jovane Tipšin

Doručak: U zamrzivaču uvek imam borovnice, jagode, kupine i maline i napravim dobar vožni miks u koji ubacim i poneke žitarice.

Ručak: Volim da pojedem nešto domaće na kašiku, potaž od povrća, razne čorbice, sladak kupus sa junetinom kada ne postim.

Večera: Pečurke na žaru sa salatom.

Trik savet: Kakao je dobar za srce, redovno ga pijem umesto kafe. Spremam ga sa pirinčem ili bademovim mlekom.

