SRUŠILA INTERNET U ŠESTOJ DECENIJI! Džej Lo (56) pokazala trbušnjake u teretani: Fanovi u transu, ali je hejteri brutalno napali! (FOTO)

Dženifer Lopez ponovo je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama nakon što je na svom Instagram profilu objavila seriju selfija iz teretane.

Slavna 56-godišnja pevačica i glumica pozirala je u bordo sportskom kompletu - kratkom topu dugih rukava i helankama u istoj boji - koji je u prvi plan istakao njenu isklesanu figuru.

Na tri fotografije, snimljene mobilnim telefonom u moderno opremljenoj kućnoj teretani, Lopezova pozira ispred ogledala sa minimalno šminke i bez ikakvih filtera. Uz objavu je kratko poručila: "Neka bude jednostavno."

Podeljene reakcije pratilaca

Objava je izazvala lavinu reakcija, a u komentarima su se nizale kako pohvale, tako i oštre kritike.

"To je to. Velika Jenny from the Block, a ne neka mala verzija", napisala je jedna korisnica. Druga ju je žustro branila od negativnih opaski: "Koliko god je neki mrzeli, nikada je nećete videti slomljenu, zapuštenu ili bezvoljnu."

"Predivna", "Razvalila si" i "Kraljica", pisali su oduševljeni fanovi. Međutim, bilo je i onih koji smatraju da se zvezda previše trudi da zadrži mladolik izgled po svaku cenu. "Toliko se trudi da izgleda kao da ima 23 godine", glasio je jedan od komentara.

Neki su se posebno osvrnuli na njene godine, što je izazvalo pravu raspravu. "Skoro 60 godina, ahahaha, za ime sveta", napisao je jedan komentator, nakon čega su drugi odmah stali u njenu odbranu i optužili ga za "ageism" (posramljivanje zbog godina).

Autor: Dalibor Stankov