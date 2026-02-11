DRAMA NA MOSTU NA ADI! Đorđe David svedočio jezivoj situaciji: Sad je 01:47, ja ne mogu da verujem (VIDEO)

Poznati roker Đorđe David, doživeo je pravi šok kasno sinoć kada je svedočio bahatosti jednog vozača u Beogradu.

Đorđe David se našao na Mostu na Adi oko dva sata iza ponoći, gde je prisustvovao sceni koja je mogla da dovede do ozbiljne nesreće.Naime, dok se kretao u smeru ka Novom Beogradu, Đorđe je primetio beli automobil koji je vozio suprotnom stranom, krećući se ka Topčideru, što ga je potpuno zaprepastilo. Roker je odmah izvadio telefon kako bi zabeležio ovaj incident i skrenuo pažnju na opasnost u saobraćaju.

Đorđe David se hitno oglasio

"Sada je 01:47, ja sam na novom mostu preko Ade. Čovek je mrtav hladan ušao u suprotan pravac i evo ga okreće auto", rekao je uznemireni pevač u videu.

Đorđe nije krio svoj bes zbog neodgovornog ponašanja vozača, pitajući se kako je moguće da takve osobe uopšte učestvuju u saobraćaju.

"Ja ne mogu da verujem da neko toliko nema u glavi, a da ima vozačku dozvolu", izjavio je on.

Muzičar je istakao da je vozač ugrozio ne samo svoj život, već i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju, te je izrazio nadu da će policija reagovati.

"O Srbijo, majko, najlepša bajko. Da li imamo sreće da ovog čoveka koji je očigledno pijan, murija presretne negde, da ga ošure?", zapitao se roker dok je odlazio sa lica mesta, a snimak pogledajte u nastavku:

Autor: M.K.