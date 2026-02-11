STOMAK LUNE ĐOGANI RAVAN KAO DASKA POSLE DVA POROĐAJA! Evo kako je to postigla: Promenila život iz korena, pa se pohvalila svima (FOTO)

Pobednica rijalitija "Zadruga" Luna Đogani našla je svoju ljubav u Beloj kući, Marka Miljkovića, a iako je bilo mnogo prepreka u njihovom odnosu, oni su sve prevazišli, pa su se i venčali.

Par je dobio dve ćerke, Miu i Lanu, a ponosna majka je maksimalno posvećena naslednicama.

Luna Đogani u svom užurbanom rasporedu nalazi vremena i za sebe. Pa se tako posvetila vežbama. Ona ide na reformer pilates, a rezultati su vidljivi.

Naime, Luna je pokazala kako izgleda njen stomak posle dva porođaja.Sliku ravnog stomaka okačila je na Instagramu.

Ugojila se tokom praznika

Luna je sa porodicom uživala u praznicima i bogatoj trpezi, a kako kaže taj užitak se odrazio na njeno telo. Ona je stala na vagu nakon praznika i brojka joj se nimalo nije svidela.

- Nakon praznika sam stala na vagu i videla da ona pokazuje višak kilograma. Nakon toga sam pobesnela, rešila sam da smršam. Izbacila sam slatkiše, krenula sam ponovo na pilates. Dobro sam, onda kada se osećam dobro u svojoj koži. Najbolja sam svojoj deci onda kada sam zadovoljna sobom - navela je Luna.

Ipak, mnogi ne primećuju njen višak kilograma i komentarišu da nikada nije bila lepša. Kako ona tvrdi, za to je bio potreban rad na sebi.

- Vreme sa porodicom, briga o sebi i onima koje volim. Istinski rad na sebi, koji svakodnevno praktikujem. Mentalno zdravlje, koje je najvažnije - rekla je ona.

Autor: M.K.