ŽIVOT JE PREKRATAK ZA G**NA OD LJUDI! Jovana Jeremić poslala besnu poruku: Ovo više neće da toleriše! (FOTO)

Jovana Jeremić, srpska voditeljka poznata je kao neko ko je bez dlake na jeziku.

Filozofiju svog života često deli na društvenim mrežama i u emisijama, a tako je bilo i ovoga puta.

Naime, Jovana Jeremić, oglasila se na Instagramu, pa objasnila na šta ne želi da gubi vreme.

- Život je prekratak za slabu kafu, loš s**s i g**na od ljudi.

Foto: Instagram.com

Ljubi Tigra

Inače, Jovana Jeremić već neko vreme uživa u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom koji je sin čuvenog sportiste Miodraga Stojanovića Gidre.

- O privatnom životu rekla sam da reč neću progovarati, ostajem dosledna tome. Sijam, srećna sam, zadovoljna. Posložila sam svoj život perfektno – rekla je voditeljka, dodajući da se neke velike želje ipak nisu ostvarile, ali da prihvata "ono što Bog kaže".

Tigar je nedavno govorio o tome koliki je uticaj otac imao na njega, a otkrio je i kako je njegov život izgledao nakon što je Gidra brutalno ubijen kada je Miloš imao svega 17 godina.

