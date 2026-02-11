ENA I PEJA DONELI ODLUKU, EVO KOJE IME ĆE DATI ĆERKI: Ima posebnu simboliku za Jovana, obratili se Milanu Miloševiću (FOTO)

Iako su vezu započeli pred kamerama, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja planiraju zajedničku budućnost, a sada su otkrili i kako će im se zvati ćerka.

Bivši učesnici rijalitija, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, ponovo su u centru pažnje. Iako Ena još uvek nije zvanično potvrdila trudnoću, par je već doneo važnu odluku o imenu deteta, a podršku im nesebično pruža Jovanova majka, pevačica Zlata Petrović koja im je obezbedila stan.

Ćerka će nositi ime po Pejinom bratu

Ena i Peja su sklopili dogovor da, ukoliko dobiju ćerku, ona nosi ime Miki. Ovo ime nosi posebnu simboliku za Peju, jer se tako zove njegov polubrat po ocu, Miki Dudić.

Ena je ovu odluku podelila i putem društvenih mreža, gde je u jednoj poruci označila voditelja Milana Miloševića uz komentar da "nosi lepe vesti Mikiju", koji se trenutno nalazi u rijalitiju. Iako su pratioci odmah počeli da čestitaju, Ena je početkom godine negirala da je u drugom stanju, uprkos komentarima fanova da joj se ispod uske haljine nazire stomak.

Zlata se iselila iz stana zbog sina i snajke

Da je veza ozbiljna, potvrđuje i gest Pejine majke. Zlata Petrović odlučila je da sinu i budućoj snajki ustupi svoj prostrani stan u Mirijevu, dok se ona preselila u manju nekretninu.

