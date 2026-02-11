ZVER! Govorili su da je najlepši Srbin, voleo Natašu Bekvalac, a sad se skinuo i svima pale vilice (FOTO)

Nekadašnji maneken Vlada Vuksanović izgleda poput dvadesetogodišnjaka iako je duplo stariji, a sada je podelio kako vreme provodi na Tajlandu.

Vlada je otišao na trening boksa, pa se slikao bez majice. Naime, Vlada Vuksanović pokazao je svoja široka ramena, ali i isklesane mišiće.

Trbušnjaci su još uvek tu, dok njegov stav odaje sigurnost.

U braku sa lepoticom iz Latinske Amerike

Vladino srce je ukrala Latinoamerikanka Dahijana, sa kojom je dobio dvoje dece.Vlada je sa sadašnjom suprugom započeo vezu 2018. godine nakon raskida veridbe sa pevačicom Natašom Bekvalac.

Dahjana je rodom iz Dominikanske Republike, a veoma je aktivna na društvenim mrežama.Ona se nedavno oglasila na Instagramu kada je njihov sin završio u bolnici.

- On se oporavlja, ali budite oprezni s tortama, onim prskalicama, vatrometima za tortu... Nije stajao blizu, ali mu je to ipak upalo u oko i odmah smo morali na operaciju, da se to izvadi - rekla je ona i istakla da je Teodor sada bolje.

Autor: M.K.