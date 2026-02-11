BILA JE VERNA JEDNOM MUŠKARCU I KADA JE UMRO! Evo zašto se Desanka Maksimović ODREKLA MAJČINSTVA: Ceo život volela samo njega

Na današnji dan pre 33 godine umrla je Desanka Maksimović, čuvena srpska pesnikinja. Ona je decenijama krila detalje svoje velike ljubavi, a njena žrtva zbog porodice mnoge će rasplakati.

Iako je za sobom ostavila neizbrisiv trag u književnosti i brojne pesme, privatni život Desanke Maksimović bio je prava filmska priča ispunjena čekanjem, žrtvovanjem i ljubavlju koja ne poznaje granice smrti.

Malo ko zna da se jedna od naših najuspešnijih žena prvi put poljubila tek u 35. godini. Njeno srce osvojio je siromašni ruski emigrant, Sergej Slastikov, ali put do oltara nije bio lak. Desanka je svesno odlagala svoju sreću i potomstvo zbog zaveta koji je dala samoj sebi.

Žrtvovala se zbog braće i sestara

Razlog zbog kojeg se Desanka kasno udala i, kako se navodi, odrekla sopstvenog majčinstva, leži u njenoj neizmernoj posvećenosti primarnoj porodici. Kako je bila najstarija u roditeljskoj kući, smatrala je da pre udaje mora da izvede na put "decu" - mlađu braću i sestre.Upravo ta briga o njima zamenila joj je ulogu majke u tim ključnim godinama, dok je njen voljeni Sergej strpljivo čekao.

- Strpljivo je čekao dan kada smo se napokon venčali i zasnovali svoj dom - opisivala je Maksimović teške godine čekanja.

Svi su joj govorili da može bolje

Kada je konačno odlučila da kaže "da" 1933. godine, čaršija je bila u šoku. Mnogi su bili iznenađeni njenom odlukom da se uda za sirotog ruskog emigranta, govoreći joj da je mogla bolje da se uda. Međutim, Desanka je tim zlim jezicima zapušila usta sa samo dve rečenice koje se i danas prepričavaju:

- Ja sam se udala za čoveka kojeg je moje srce tražilo, bez obzira na to što je bio siromašan. U njemu sam našla ono što sam želela.U intervjuima je kasnije otkrivala kako je planula ta iskra.

- Pozvali su me Rusi jednog dana da u njihovom klubu održim predavanje i pročitam nekoliko svojih pesama. Tu sam upoznala Sergeja.On je zbog nje odbio karijeruDa je ljubav bila obostrana i jaka, dokazuje i Sergejev potez nakon venčanja. On je završio glumačku školu i dobio ponudu da glumi u pozorištu u Skoplju, ali je to istom brzinom odbio – samo da se ne bi razdvajao od Desanke koja je imala službu u Beogradu.Nisu imali dece, ali su imali jedno drugo. Njihova bajka prekinuta je njegovom smrću, dve decenije pre nego što će nas i ona napustiti. Ipak, Desanka je ostala verna njihovoj ljubavi do samog kraja i više nikada nije pogledala drugog muškarca.

Autor: M.K.