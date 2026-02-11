Pre nego što je zatrudnela Milica Todorović je uz pomoć OVE DIJETE SMRŠALA 15 KILOGRAMA: Promenila jednu stvar i izgubila višak kilograma!

Pevačica Milica Todorović uspela je da dovede liniju do savršenstva i smrša 15 kilograma pre nego što je zatrudnela, a iza njene transformacije ne stoje rigorozne dijete, već rešavanje zdravstvenog problema za koji dugo nije ni znala da ga ima.

Milica Todorović je izgubila više od 15 kilograma nakon što je promenila životne navike i otkrila da pati od insulinske rezistencije. Kako je tada sama priznala, godinama se vrtela u začaranom krugu mršavljenja i gojenja, sve dok nije shvatila pravi uzrok.

Milica je otvoreno govorila o svojoj borbi sa kilogramima, ističući da je ranije često bila na dijetama koje nisu davale dugoročne rezultate.

– Ja to sve zovem nova era Milice Todorović, a to podrazumeva sve... Nisu magije, prosto sam imala veliku insulinsku rezistenciju, to je bio jedan zdravstveni problem za koji ja nisam znala – ispričala je pevačica u emisiji kod Ognjena Amidžića.

Ona je objasnila da se godinama "patila", gubila kilograme i brzo ih vraćala, a da je veliki faktor u svemu tome bio i stres. Tek kada je rešila zdravstveni problem, uspela je da napravi trajnu promenu i izgubi 15 kilograma, osećajući se bolje i zdravije.

"Volim da jedem, nisam sebe doživljavala kao bucku"

Milica nikada nije krila da je veliki gurman i da joj je odricanje od hrane teško padalo.

– Svi znamo kako se skidaju kilogrami, ali to uglavnom ne primenjujemo. Uživam u hrani i mnogo volim da jedem! I kad sam se ugojila, tih nekoliko kilograma viška mi je smetalo. Nisam doživljavala sebe kao bucku! Ipak, bila sam svesna da to što radim nije dobro za zdravlje, posebno zato što je na mom jelovniku uglavnom prženo, masno i slatko – iskreno je priznala pevačica.

Jelovnik uz koji se "istopila"

Umesto rigoroznih zabrana, Milica je uvela jasna pravila i disciplinu. Pored toga što je pila dosta vode i zelenog čaja, ovo je bio njen dnevni meni koji je dao neverovatne rezultate:

Doručak: Ovsene pahuljice prelivene vodom i voće

Ručak: Meso i salata

Večera: Pečena piletina, zelena salata, čeri paradajz

Autor: M.K.