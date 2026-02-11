NAŠA PEVAČICA SE KUPA SA SLONOVIMA: Životinje je surlama zagrlile oko struka, ona pozirala sa njma u Indijskom okeanu (FOTO)

Pevačica Tijana Milentijević, široj javnosti poznata kao Žena od sultana, boravi trenutno na Tajlandu odakle se redovno oglašava fotografijama u kupaćem kostimu. Sada je imala zanimljiv susret sa slonovima i sve dokumentovala.

Tijana Milentijević je imala prilike da se kupa u Indijskom okeanu sa slonovima, mazi ih, a onda i pozira sa njima. Ove životinje su očigledno dresirane da poziraju, pa su tako napravile fotografije sa pevačicom koje se čuvaju večno.

Slonovi su je surlama zagrlili oko struka, a ona je u jednom trenutku i sela na jednog od njih.

Ovu avanturu opisala je rečima: "Mali slonovi", a njen široki osmeh otkrio je koliko je uživala.

Pokazala izazovnu figuru nakon što je smršala

Tijana je poslednjih meseci vidno smršala, a sada se to videlo i na objavama upravo sa Puketa, gde se trenutno nalazi. Na društvenim mrežama podelila je sliku u bikiniju i ponosno pokazala figuru.

Tijana danas izgleda samouvereno i zadovoljno, a njene rasne obline došle su do izražaja.Komentari su se nizali neverovatnom brzinom, a fanovi su je obasuli komplimentima: „Prezgodna“, „Bomba“, „Ovako izgleda žena koja veruje u sebe“.

Autor: M.K.