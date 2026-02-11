Brišite to odmah, nemate dozvolu: Bura oko filma Melanije Tramp, preti se tužbama, oglasili se iz njenog tima

Producent filma o Melaniji Tramp negira optužbe da je neovlašćeno korišćena muzika iz filma „Fantomska nit“. Tvrdi da su sva prava uredno plaćena.

Dugogodišnji savetnik Melanije Tramp i producent njenog novog dokumentarnog filma, Mark Bekman, oštro je demantovao tvrdnje da je u ostvarenju neovlašćeno korišćena muzika iz filma „Fantomska nit“.Optužbe su izneli reditelj Pol Tomas Anderson i gitarista grupe „Radiohed“ Džoni Grinvud, autor nagrađene filmske muzike, tvrdeći da je njihova kompozicija upotrebljena bez dozvole.

„Imamo pravno obavezujuće ugovore“

U izjavi za američke medije, Bekman je optužbe nazvao „potpunom izmišljotinom“.

– Imamo zakonsko pravo i dozvolu da koristimo svaku pesmu i svaku muzičku numeru u filmu. Sve je urađeno po pravilima, ispoštovana je kompletna procedura i svi autori su adekvatno nadoknađeni – rekao je on.

S druge strane, Anderson i Grinvud tvrde da je studio „Juniverzal pikčers“ licencirao muziku bez saglasnosti kompozitora, što su okarakterisali kao kršenje njegovog autorskog ugovora. Zatražili su da se sporni deo ukloni iz dokumentarca „Melanija“.Bekman, međutim, ostaje pri svom stavu.

Kritika na račun medija

Producent je zamerio i medijima što, kako tvrdi, nisu proverili informacije pre objavljivanja.

– Niko iz njihovog tima nas nije kontaktirao da proveri činjenice. Vreme je da novinari izveštavaju o vestima, a ne da ih izmišljaju – rekao je Bekman, dodajući da jednostrano izveštavanje narušava poverenje javnosti.

Sporna kompozicija i Oskar nagradeU centru spora nalazi se duži odlomak kompozicije „Barbara Rose“, koju je Džoni Grinvud komponovao za film „Fantomska nit“. Ta muzika je bila deo ostvarenja koje je nagrađeno Oskarima, uključujući priznanja za najbolju režiju i najbolji film.

Film „Melanija“ premašio očekivanja?

Dok traje polemika oko autorskih prava, Bekman ističe da je dokumentarac o prvoj dami ostvario zapažen komercijalni uspeh.

– Veoma smo zadovoljni rezultatima tokom drugog vikenda prikazivanja. Prešli smo 13 miliona dolara zarade i gotovo u potpunosti pogodili projekcije za vikend Superboula – naveo je.

Film, koji prati Melaniju Tramp u danima pred inauguraciju 2025. godine, premijerno je prikazan krajem januara, nakon što je kompanija „Amazon“ izdvojila više od 75 miliona dolara za njegovu distribuciju. Ipak, pojedini analitičari doveli su u pitanje autentičnost prodaje karata, navodeći da su navodno postojale grupne kupovine i besplatne distribucije projekcija, ali za te tvrdnje nisu ponuđeni konkretni dokazi.

Autor: M.K.